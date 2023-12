Iscrizioni aperte al master in City. Management

Sono aperte le iscrizioni al master di I livello in City Mangement, diretto da Luca Mazzara e promosso dall’Università di Bologna tramite il DISA (Dipartimento di Scienze Aziendali presso il Campus di Forlì) in collaborazione con Serinar. Il master rappresenta un’eccellenza nel panorama italiano per quanto concerne la formazione economica, aziendale e politica riferita al governo delle dinamiche del territorio locale. Alcuni numeri ne sono una reale testimonianza: 21 edizioni, 305 studenti diplomati, 16 fra docenti, consulenti e manager, oltre 65 amministrazioni pubbliche locali coinvolte nel progetto.

Gli obiettivi del Master, che rilascerà 60 crediti universitari, puntano alla formazione di professionisti (direttori generali, dirigenti, figure apicali e consulenti) in grado di orientare e innovare l’operatività di amministrazioni e aziende pubbliche, in merito a processi, metodologie e strumenti di pianificazione, rendicontazione e controllo, in contesti complessi come quelli di tali enti. E’ possibile iscriversi al Master entro il 31 gennaio 2024 alle ore 13. Per iscriversi, è necessario consultare il bando: https://master.unibo.it/citymanagement/it/ammissione Per ulteriori informazioni: polofo.mastercity@unibo.it