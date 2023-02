Iscrizioni, lo scientifico resta al primo posto

Il numero degli alunni iscritti alle classi prime degli istituti secondari di secondo grado a Forlì e a Forlimpopoli per l’anno scolastico 20232024 è in linea con quello dello scorso anno. In totale gli iscritti sono 1.741, ma questo numero può subire modifiche a causa di imprevisti come eventuali bocciature, trasferimenti in altre città o modifica della scelta. Purtroppo alcune scuole non hanno fornito il confronto con le iscrizioni del 2022.

Anche quest’anno il liceo scientifico ‘Fulcieri Paulucci di Calboli’ si colloca al primo posto con 295 iscritti: si formeranno 11 prime, lo stesso numero delle classi quinte in uscita lo scorso anno. Il liceo classico Morgagni registra un totale di 250 studenti iscritti, suddivisi così: 34 all’indirizzo del classico tradizionale, 71 al liceo linguistico, 82 al liceo scienze umane, 63 al liceo economico sociale. L’Istituto tecnico industriale ‘Guglielmo Marconi’ conta 209 iscritti nella sede di Forlì e 18 nella succursale di Sarsina, aperta qualche anno fa. Sono in totale 162 gli iscritti all’istituto tecnico Itas Saffi-Alberti, di cui 98 all’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, 34 a Costruzioni, Ambiente e Territorio e 30 al Sistema Moda. Gli iscritti all’Istituto tecnico economico ‘Carlo Matteucci’ sono 180, lo stesso numero dello scorso anno.

In crescita sono invece gli alunni dell’istituto tecnico aeronautico con 173 iscritti alle prime e 17 al plesso l’Ipsia di Galeata. Il liceo artistico e musicale Canova registra in totale 141 iscritti di cui 24 al settore musicale. All’istituto professionale Ruffilli gli iscritti sono in totale 118, numero costante con quello degli scorsi anni, ma, in attesa dei colloqui individuali, non è ancora stato definito l’indirizzo che sarà frequentato da ciascuno. Per quanto riguarda Forlimpopoli: l’istituto alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ ha registrato 149 iscritti e il liceo delle scienze umane ‘Valfredo Carducci’ ne conta 29.

Rosanna Ricci