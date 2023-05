Isolate persone e aziende: mezzi speciali in arrivo

Proseguono a Tredozio i lavori con i mezzi dei vigili del fuoco "per liberare dall’isolamento 39 persone e 8 aziende agricole". Spiega la sindaca, Simona Vietina: "Abbiamo ancora case sparse isolate in zona San Valentino e sopra Ottignana, verso il lago di Ponte e il Tramazzo. Grazie poi all’impegno dei vigili del fuoco di Forlì, in particolare al vice comandante Giancarlo Accoto, e ai volontari della Protezione civile, riusciremo nuovamente a raggiungere l’acquedotto che serve tutta la valle. Il lavoro non sarà semplice, perché richiederà diverse settimane di impegno, ma si rende assolutamente necessario per le persone isolate, come anche per approvvigionare gli allevamenti, come sottolineato anche da Coldiretti, con centinaia di bovini, suini ed equini". A tal proposito specifica la sindaca: "Gli allevamenti hanno cibo per una decina di giorni, quindi dobbiamo sbrigarci".

In base ai sopralluoghi delle geologhe della Protezione civile regionale Bernardi e Rigoni, occorrono mezzi speciali per aprire un varco nelle frane che tengono ancora isolate famiglie e aziende. Per fare questo, oggi dovrebbero arrivare da Bolzano i vigili del fuoco con mezzi speciali. Preoccupa poi un’altra frana vicino al paese, che lambisce il parcheggio di via San Giorgio.

Quinto Cappelli