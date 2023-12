Isolato 3 giorni per frana. Premio a un dipendente

Il dipendente di Romagna Acque Vidmer Gardelli, in carica al Servizio Fonti di Forlì, rimaseper tre giorni isolato a causa di una frana e senza contatti telefonici all’interno di un impianto. Per questo è stato premiato mercoledì scorso nella sede della società. Per garantire il servizio idropotabile nel periodo post alluvionale si è trovato in una situazione davvero difficile risolta grazie all’intervento della Protezione civile. Il sindaco di Modigliana Jader Dardi lo ha voluto omaggiare con la statuetta di Don Giovanni Verità, sacerdote modiglianese, temerario patriota dell’800 grande amico di Garibaldi e la cui originale gigantesca statua in bronzo di tre metri campeggia in paese al centro del giardino pubblico a lui intitolato. "La riproduzione in 3D – ha spiegato Dardi – è un omaggio che viene consegnato a personalità importanti, o che si sono distinte per azioni specifiche: quest’anno era stata consegnata al presidente Mattarella e al generale Figliuolo per la loro presenza a Modigliana a seguito dell’alluvione. È stato un piacere incontrare Vidmer Gardelli che rimasto bloccato dalle frane presso l’impianto di potabilizzazione del Campatello, tra Modigliana e Tredozio, ne garantì la manutenzione permettendo poi il ripristino dell’impianto".

Erano presenti alla cerimonia di ringraziamento anche i vertici societari: il presidente Tonino Bernabè, il vicepresidente Roberto Biondi, il direttore generale Gian Nicola Scarcella, il direttore tecnico Giuseppe Montanari, il responsabile impianti Paolo Vitali e il direttore area tecnica del comune di Modigliana Valeria Liverani. "Nell’occasione Romagna Acque si è impegnata ad attivare il suo studio di progettazione per il Comune di Modigliana così provato dal disastro alluvionale – ha spiegato Roberto Biondi –. Dei 108 milioni di euro che ha avuto il Comune dalla struttura del Commissario Figliuolo, circa il 15% è destinato ad appalti di poca difficoltà come rifare manti stradali, mentre l’85% è destinato ad interventi importanti. Lo studio Acqua Ingegneria di Ravenna, emanazione di Romagna Acque e dell’Autorità portuale, potrebbe aiutare il Comune di Modigliana nella difficile progettazione e direzione lavori, dopo una convenzione tra i due enti".

