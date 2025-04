Isole ecologiche, nuove fototrappole

L’Amministrazione Comunale di Galeata informa la cittadinanza che il Comune ha ottenuto un contributo di 40.000 euro per l’installazione di fototrappole e sistemi di controllo presso le isole ecologiche di base.

Il finanziamento è stato assegnato grazie alla partecipazione al bando dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir), emanato in attuazione del regolamento per la gestione del Fondo d’Ambito del 2024, nell’ambito della ‘Linea Montagna’ per il riconoscimento di contributi.