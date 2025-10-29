Ispezione al pozzo della diga in sicurezza: in campo i vigili del fuoco

La squadra ’Speleo alpino fluviale’ (Saf) che fa capo al Comando Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena ha affiancato nei giorni scorsi gli operatori di Romagna Acque durante le operazioni di verifica della parete interna che ha riguardato il pozzo piezometrico: struttura a servizio della Diga di Ridracoli e dell’Acquedotto di Romagna, in località Rondinaia, a monte di Santa Sofia.

Per garantire la massima sicurezza delle manovre, la squadra Saf ha predisposto un complesso sistema di corde di emergenza, pronto a entrare in funzione per l’evacuazione del personale nel malaugurato caso in cui si fosse verificata l’avaria del sistema di calata installato nel pozzo, sotto al bozzello di un’auto gru.

Il personale di Romagna Acque, in questo modo, ha potuto condurre le attente indagini e le verifiche previste a cadenza periodica operando in condizioni di piena sicurezza proprio grazie alla presenza attiva sul posto della squarda ’Speleo alpino fluviale’.

Questa attività rientra nell’ambito dell’accordo di collaborazione che è stato stipulato nel 2024 tra il Comando Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena e Romagna Acque: un patto finalizzato alla gestione in sicurezza delle attività tecniche e di addestramento che si svolgono all’interno della diga.

Inoltre, al centro operativo di Romagna Acque a Capaccio (Santa Sofia) durante i mesi estivi è operativo un nucleo antincendio dei Vigili del Fuoco che operano nei territori del Parco nazionale.

o. b.