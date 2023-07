"Istituire un fondo contro il cambiamento climatico"

Istituire un fondo nazionale contro il cambiamento climatico. È la proposta di Legacoop Romagna, che muove da una considerazione: "Le catastrofi legate al cambiamento climatico si susseguono con una velocità e una violenza spaventose. Di fronte a questo stato di cose occorre superare la logica di breve periodo e di andare verso la costituzione di un fondo apposito, a livello nazionale ed europeo, in cui convogliare tutte le risorse e a cui attingere non solo per la ricostruzione, ma per realizzare opere di mitigazione e adattamento alle conseguenze del riscaldamento globale".

Paolo Lucchi, presidente dell’associazione che rappresenta 380 imprese, sottolinea che "siamo entrati in una fase nuova, che gli esperti avevano più volte annunciato". Il bilancio degli ultimi giorni nelle cooperative è, ancora una volta, drammatico, con danni consistenti a frutteti, impianti, pannelli fotovoltaici e magazzini.

"A questo quadro disastroso si sommano le pesantissime conseguenze, ancora da quantificare, occorse a diverse colture d’eccellenza, tra cui pere, mele e pesche, anche dove erano presenti impianti antigrandine. Tutto questo senza contare i danni occorsi alle abitazioni private. A maggior ragione a fronte di questo quadro drammatico – conclude Lucchi – è necessario l’intervento tempestivo del Governo".