Istituto Salesiano. Direzione, si cambia: arriva don Negrini

Oggi arriverà a Forlì don Paolo Negrini, nuovo direttore dell’Istituto salesiano, che prenderà il posto di don Piergiorgio Placci, a Forlì da 9 anni.

Don Placci che era già stato direttore a Forlì dal 1999 al 2000 e dal 2005 al 2008, svolgerà ora il suo ministero a Bologna, come vicario del direttore dell’Istituto salesiano Beata Vergine di San Luca di via Jacopo della Quercia. Il nuovo direttore, 42 anni, è originario di Maccio, in provincia di Como, ha fatto la professione solenne nei salesiani nel 2016 e il 23 giugno 2018 è stato ordinato sacerdote. Conosce già l’opera di Forlì perché vi ha trascorso dei periodi durante diverse estati.

"Sono trascorsi nove anni dal mio arrivo (o, meglio, ritorno) a Forlì, nell’agosto del 2015 – afferma don Placci – In questi nove anni la Comunità Salesiana e i tanti laici, chiamati a ruoli di collaborazione e corresponsabilità con i Salesiani di Don Bosco, hanno lavorato molto per dare risposte a quella che fu definita negli anni ‘80 un’emergenza educativa". E continua: "Con l’apporto di tante realtà del territorio, Amministrazioni pubbliche ed enti privati, piccoli e grandi imprenditori, è stata notevolmente ampliata l’offerta formativa del Centro di Formazione Professionale, che oggi conta quasi 450 allievi. Il Collegio Universitario e il Convitto per gli studenti dell’Istituto Tecnico Aeronautico hanno aperto le porte anche alle studentesse, offrendo la possibilità di alloggio alle ragazze e a giovani da tutta Italia e dall’estero, raggiungendo la capienza massima (complessivamente circa 125 studenti) e continuando a proporre un ambiente di socializzazione con tanti stimoli educativi".

Infine don Placci rivolge un ringraziamento di cuore a "tutti coloro che mi hanno aiutato ad inserirmi sempre di più nel contesto sociale e religioso di Forlì e che mi hanno accolto con tanto affetto. Saluto tutti i giovani studenti e li incoraggio – conclude l’ex direttore – perché possano continuare a prepararsi anche nell’impegno culturale per costruire un mondo migliore. Li affido e mi affido a Don Bosco e a Maria Ausiliatrice, che non mi hanno mai fatto mancare da Dio l’aiuto in ogni circostanza".

Ma l’arrivo del nuovo direttore non è l’unico cambio dei Salesiani in via Episcopio Vecchio: il 24 agosto ha lasciato Forlì don Giovanni Mari e il 28 partirà anche il salesiano cooperatore Mauro Colombo. Al posto di don Giovanni Mari è arrivato don Fabrizio Rotta che sarà, come lui, incaricato di seguire il convitto, mentre Mauro Colombo è stato sostituito in comunità da don Gianni Danesi.

Alessandro Rondoni