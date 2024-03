Istituto storico in fermento: "In rete con la Provincia e tanti nuovi progetti"

Sarà un anno ricco di novità per l’Istituto per la Storia della Resistenza dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena: ieri è stato presentato il calendario delle attività per il 2024, dedicato alla comunità del territorio. Per questo nuovo anno, l’istituto ha modificato lo statuto per entrare a far parte del terzo settore, "quindi aver possibilità – spiega la presidente Ines Briganti – di partecipare ai bandi regionali e ministeriali. Il mondo a cui ci rivolgiamo primariamente è la scuola, grazie all’apporto didattico fornito dal professore Alberto Gagliardo".

Partnership importante quella con la Provincia: "Rinnoviamo l’impegno e il sostegno all’istituto. L’approvazione della riforma del terzo settore ha imposto un adeguamento amministrativo, tale passaggio – sottolinea il presidente Enzo Lattuca – è stato indispensabile per costruire garanzie per tutti gli enti locali che fanno vivere l’istituto. La nostra è una scelta e non un adempimento di legge, con la convinzione che sia un valore aggiunto per la comunità".

Per ciò che concerne le iniziative rivolte agli istituti scolastici, l’Iistituto promuove per il 2024 una serie di attività che coinvolgono studenti e insegnanti. Dai laboratori di ricostruzione della storia attraverso fonti d’archivio, fino ai ’viaggi della memoria’. Per i docenti invece verranno convocati dei seminari sulle nuove metodologie di didattiche e l’uso della tecnologica per la storia. I temi storici su cui verteranno le iniziative saranno: la seconda guerra mondiale e l’epoca stragista in Italia negli anni ’60 e ’70. Infine, oltre ai vari appuntamenti organizzati nel corso dell’anno scolastico e fino a maggio, è attiva la mostra fotografica ’Educati alla guerra’ nel sacrario dei caduti in corso Diaz 95, aperta liberamente alla cittadinanza e alle scolaresche che ne vorranno fare richiesta (prenotabile dal sito internet dell’Istituto) fino al 9 aprile.

Sergio Tomaselli