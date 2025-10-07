Istituto superiore Artusi, ecco la nuova palestra

Il taglio del nastro ha sancito l’apertura ufficiale della palestra in uso all’istituto d’istruzione superiore ‘Pellegrino Artusi’ di Forlimpopoli. L’edificio, che già dall’inizio delle lezioni a settembre, accoglie studenti dell’alberghiero e del liceo delle scienze umane per le ore di educazione fisica, è frutto dell’impegno della Provincia di Forlì-Cesena che ha progettato l’opera di demolizione e ricostruzione della palestra.

"Devo ringraziare la Provincia che ha ascoltato il nostro appello – ha affermato la dirigente scolastica, Mariella Pieri –. Voglio porgere i miei ringraziamenti anche alla ditta che ha eseguito i lavori per la grande attenzione alla scuola che era intorno, lavorando senza disagi per la didattica. Si tratta di un momento molto importante per noi".

L’edificio precedente fu dichiarato inagibile per grossi problemi di stabilità nel 2018 e, da allora, gli alunni frequentanti le due scuole superiori della città artusiana si sono dovute arrangiare al palazzetto dello sport, senza contare le società sportive che, nelle ore pomeridiane e serali utilizzavano la struttura per le proprie attività. Il progetto della Provincia, ente a cui è demandata la manutenzione degli edifici scolastici delle scuole superiori, ha riguardato la demolizione del fabbricato esistente e la successiva ricostruzione, con la medesima sagoma e volumetria, ma con caratteristiche strutturali ed energetiche adeguate. Si è così costruita una struttura a telaio con travi e pilastri in cemento armato, fondazione a platea e solai di copertura in elementi prefabbricati, pannelli alveolari per la palestra e lastre predalles per il blocco spogliatoi. Sono stati realizzati tamponamenti esterni e partizioni interne in blocchi in laterizio. "Uno spazio che torna a disposizione anche per le società sportive negli orari non scolastici – conferma la sindaca, Milena Garavini –. Un evento che era molto atteso".

L’isolamento completo dell’involucro è realizzato mediante l’applicazione di lastre in polistirene espanso, gli infissi esterni in alluminio, parzialmente apribili per consentire l’aerazione naturale. L’impianto di climatizzazione estiva e invernale è completamente elettrico (a pompa di calore) e ad elevata efficienza energetica, mentre nel blocco spogliatoi è presente un impianto di gestione della ventilazione meccanica. L’illuminazione interna è ad elevata efficienza e gestita elettronicamente. La copertura della palestra è interamente occupata da un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

"Abbiamo scelto di confermare l’impegno per ridare la palestra all’alberghiero – spiega il presidente della Provincia, Enzo Lattuca –, anche quando, dopo aver ricevuto i fondi del Pnrr, l’aumento dei costi ha raddoppiato l’investimento previsto". L’investimento complessivo è di 2.050.000 mila euro, di cui 1.032.000 euro di fondi Pnrr, 150mila euro cofinanziati dal Comune di Forlimpopoli e 868mila euro dalla Provincia.

Al taglio del nastro era presente anche la consigliera regionale Valentina Ancarani: "L’inaugurazione – ha detto – rappresenta un traguardo importante e un ulteriore obiettivo raggiunto per la nostra comunità scolastica. È la realizzazione di un impegno assunto quando ricoprivo l’incarico di consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica provinciale e che oggi si concretizza grazie alla collaborazione tra istituzioni e alla capacità di portare avanti nel tempo progetti di valore".

Matteo Bondi