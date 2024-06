Italia-Albania, un derby. Franceska: "Mi sento di due nazionalità. Ma sogno il riscatto"

La partita la vedrà, anche se non comodamente seduta sul divano di casa: la guarderà sull’Ipad al Big Bar in via Campo degli Svizzeri di cui il suo compagno Fejzi Cila, anche lui albanese, è titolare dal 2015, in una serata che si preannuncia parecchio affollata. Lei è Franceska Picari, classe 1993, cittadina italiana ma albanese di nascita, responsabile di un negozio di abbigliamento al centro commerciale di via Punta di Ferro e dal 2012 prima valletta e poi co-conduttrice di ‘Panorama Basket’, programma in onda il martedì su TeleRomagna. Italia-Albania, prima gara per gli azzurri e per le Aquile agli Europei di Germania, resta una partita particolare per la folta comunità albanese che vive in città e ovviamente anche per lei.

"Vorrei dire che sarò neutrale e che spero di assistere a una bella partita – dice Franceska, che va molto orgogliosa della k albanese che spicca nel suo nome – ma in realtà credo che in fondo farò il tifo per l’Albania anche per un senso di riscatto per le origini mie e della mia famiglia e per i momenti non facili che abbiamo vissuto nei primi anni in Italia. Anche se riconosco che l’Italia è molto forte ed è favorita. E di solito faccio sempre il tifo per gli azzurri...". Franceska, arrivata in Italia con la madre Etleva nel dicembre 1996 quando aveva quasi tre anni e mezzo, ha vissuto una prima parte di vita ed esperienze non facili in un periodo in cui essere albanese nel nostro paese non era facile: "Siamo arrivate in traghetto e poi ci siamo sistemate a Pievequinta: lì mio padre Astrit, che a Tirana faceva il poliziotto e che era arrivato prima di noi, si era sistemato insieme ad alcuni suoi parenti. In quegli anni chi poteva scappava dall’Albania. Vivevamo in una casa di campagna piuttosto malmessa e i miei genitori lavoravano dalla mattina alla sera nei campi o in aziende di polli o bestiame. Mi ricordo che per non farmi restare sola, mi lasciavano in macchina mentre loro lavoravano nei campi. Poi piano piano sono riusciti a guadagnare e a mettere da parte un po’ di denaro. Io ho fatto l’asilo e la prima elementare fra Pievequinta e San Pietro in Vincoli, poi dalla seconda sono arrivata a Forlì: ci siamo trasferiti in un appartamento in affitto".

Gli anni della scuola però per Franceska non sono stati sereni: "Ero l’albanese, una persona diversa, estranea, e i cori contro di me, non proprio gentili, erano all’ordine del giorno. Io non volevo piangere di fronte ai miei compagni, però mi sfogavo con la mamma quando arrivavo a casa". Nel 2004 casa Picari viene allietata dalla nascita di Eros, ma la situazione economica resta sul confine della precarietà: "I miei hanno fatto di tutto: i pizzaioli, mia madre le pulizie e mio padre il camionista e la loro forza, i loro sacrifici, la forza di reagire per me sono stati e sono tuttora d’esempio nella vita".

Da quando ha 15-16 anni Franceska d’estate comincia a lavorare, prima come animatrice al mare, poi a 18 anni trovando un impiego come commessa. Dopo essersi diplomata al lIceo scientifico, si è iscritta all’Università di Bologna, facoltà di farmacia. Poi nel 2013 la svolta: "Ebbi finalmente la cittadinanza italiana e questo cambiò molto la mia vita. Dopo anni vissuti con un pregiudizio attaccato addosso, mi sentivo davvero italiana e soprattutto accettata, rivalutata e più serena, pur continuando ad apprezzare l’Albania, le sue tradizioni, quello che mi hanno trasmesso i miei genitori". Franceska si sente cittadina di due nazioni: "Non mi sento del tutto albanese e nemmeno del tutto italiana, mi sento un po’ tutte e due le cose. A casa dei miei genitori vivo l’Albania, a casa mia con il mio compagno vivo la mia parte italiana".

Franceska e Fejzi si sono conosciuti nel gennaio 2022 proprio al Big Bar. Nessuno dei due desiderava cominciare una storia con un connazionale, invece... "Io pensavo fosse un forlivese", racconta Franceska, mentre Fejzi ribatte: "Mi ha ingannato per la lingua, credevo fosse italiana!". Ma il loro rapporto ha vinto qualsiasi pregiudizio. E a dicembre vedrà la nascita di una bambina. Italiana, romagnola, ma con tanto sangue albanese dentro di lei.

Un pronostico per stasera? Fejzi è più ferrato di Franceska: "L’Italia è favorita ma dovrà stare attenta perché l’Albania è una squadra giovane e veloce che può metterla in difficoltà"