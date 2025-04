Italia in Miniatura, la novità. Rocca di Ravaldino, ricostruito il fedele modellino

È ripartito tutto da un blocco di resina e da una vecchia foto in bianco e nero. Il modellino della Rocca di Ravaldino, da oltre 50 anni parte del percorso dell’Italia in Miniatura di Rimini, è stato completamente ricostruito dopo essere stato irrimediabilmente danneggiato dal tempo. L’intervento, eseguito dai manutentori del parco, ha restituito una nuova versione in scala della storica fortezza forlivese, residenza di Caterina Sforza e simbolo della città di Forlì. Dopo decenni di esposizione all’aperto – tra pioggia, vento e sole – la struttura precedente era compromessa, al punto da rendere impossibile un restauro. L’unica soluzione era ripartire da zero.

"La nuova miniatura è stata realizzata in circa cinque mesi – racconta Elia Amaducci, 31 anni, uno degli artigiani che ha curato il progetto –. Ci siamo basati sulle misure del vecchio modello, su un archivio fotografico e fonti storiche fornite dai precedenti proprietari del parco. Alcune immagini erano in bianco e nero, altre non più utilizzabili perché antecedenti alla ricostruzione attuale della Rocca".

Amaducci, forlivese d’adozione, ha avuto l’opportunità di esaminare da vicino la Rocca di Caterina Sforza, cogliendo gli aspetti distintivi e le sottili sfumature che rendono unica la fortezza. "Ho fatto dei sopralluoghi e scattato foto campione, per riportare fedelmente i dettagli sul nuovo modello – prosegue –. Ci tenevo a lavorare su questo monumento: è il mio modo di rendere omaggio alla città che mi ha accolto".

Italia in Miniatura, fondata nel 1970 da Ivo Rambaldi per celebrare il patrimonio architettonico italiano, dal 2014 fa parte del gruppo Costa Parchi Edutainment, che gestisce anche l’Acquario di Genova, Oltremare e Aquafan a Riccione. Oltre ad Amaducci, alla realizzazione del modello in scala hanno contribuito Fabrizio Girometti, Samuele Ceccarelli e Giuseppe Palascino. "Dietro ogni mattone della miniatura c’è una mano che incide – sottolinea l’artigiano –. Tutto è stato eseguito senza ricorrere a stampanti 3d o strumenti automatizzati. I modellini sono esposti agli agenti climatici, quindi non possiamo usare materiali come legno o ferro, ma quelli più resistenti impiegati nell’edilizia e nella scultura".

La nuova riproduzione è stata completata in tempo per la riapertura primaverile del parco e per le festività pasquali, quando molte famiglie approfitteranno delle vacanze per accompagnare i più piccoli alla scoperta dei 273 mini-monumenti esposti.

Valentina Paiano