Italia Viva, dissenso da simpatizzanti

"Le ragioni del nostro dissenso alla scelta di Italia Viva di unirsi alla Lista ‘Forlì Cambia’ a sostegno della ricandidatura del sindaco Zattini stanno tutte nella foto dell’inaugurazione della sede della lista stessa"; lo dice in una nota un gruppo simpatizzanti Italia Viva Forlì, che spiega: "I maggiori esponenti dei partiti che sostengono l’attuale primo cittadino, tutti insieme per l’inizio della campagna elettorale: dalla Lega con Jacopo Morrone e Massimiliano Pompignoli, a Fratelli d’Italia con Alice Buonguerrieri passando per Forza Italia con Rosaria Tassinari per finire con il Popolo della Famiglia con Mirko De Carli. Noi ribadiamo che la nostra coerenza non ci permette di andare oltre il limite che ci è stato chiesto di superare".