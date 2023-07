Italia Viva esprime "Disappunto" dopo Riunione Congiunta su Alluvione a Forlì

Dopo la riunione congiunta giovedì delle commissioni comunali n. 1, 2 e 3 sul tema dell’alluvione, Italia Viva esprime "disappunto per le modalità in cui si è chiuso il consesso, sperando che per il bene della città maggioranza e opposizione possano colmare le distanze per raggiungere un accordo sulla costituzione della ‘commissione speciale per la ricostruzione’", organo che dovrà rispondere alle istanze dei cittadini vittime del disastro e mantenere aggiornati i consiglieri e la città sui provvedimenti che l’amministrazione prenderà".

L’istituzione della commissione sarà tema del consiglio comunale di domani; una commissione che, per Italia Viva, dovrà avvalersi di "tecnici, enti e privati, in grado di dare un contributo specifico sulla sicurezza idraulica del territorio e che possa ascoltare direttamente la voce di parti sociali, associazioni, quartieri e comitati dei cittadini alluvionati, per raccogliere spunti, suggerimenti, proposte".

Tra i compiti fondamentali della commissione "redigere un aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale. Concordiamo poi – aggiunge Italia Viva – con i cittadini che chiedono un riferimento unico". Infine, c’è la necessità "di aumentare i servizi di raccolta dei fanghi davanti alle abitazioni e di coordinare a spese del Comune, ma in collaborazione con le aziende private, la pulizia delle fogne".