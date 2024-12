Italia Viva esulta: "A fianco delle buone amministrazioni, da Zattini a de Pascale"

Raffaella Paita, senatrice e presidente nazionale di Italia Viva, è intervenuta all’assemblea provinciale del partito di Matteo Renzi (foto), svoltasi la scorsa settimana a Forlimpopoli nella sala della torre dell’orologio. Si è discusso dell’esito delle elezioni che si sono susseguite quest’anno, proponendo idee per le linee del partito.

"Siamo molto soddisfatti – ha affermato il presidente provinciale, Tommaso Pirini –. La partecipazione alla riunione dimostra come il partito sia attivo sul territorio e come stiamo lavorando per radicarci sempre al meglio per prepararci alle sfide future". È intervenuto anche Leonardo Gallozzi, presidente forlivese di Italia Viva e capogruppo della Civica Forlì Cambia in maggioranza a Forlì. "Italia Viva crede ancora convintamente nella possibilità di essere incisiva sui territori – ha spiegato –. Italia Viva starà sempre dalla parte della buona amministrazione, per questo a Forlì sosteniamo convintamente Gian Luca Zattini e, per lo stesso motivo, abbiamo scelto di appoggiare Michele de Pascale alle regionali. In entrambi i casi Italia Viva non ha fatto mancare il suo apporto sia di persone che di proposte e temi".

Ha concluso i lavori la senatrice Paita ribadendo come Italia Viva sia stata "decisiva a Forlì e in Emilia-Romagna". Sul posizionamento politico del partito "Italia Viva è pronta a essere alternativa di questo governo, ma non si scelgono le alleanze alla cieca. Ci si alleerà con le forze che sono disponibili a condividere un programma, un cantiere di lavoro dove mettere al centro la sanità pubblica, le infrastrutture, il sostegno al ceto medio e al lavoro".