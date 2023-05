Italia Viva, il nuovo leader è uno studente 20enne

Ventenne, studente di Giurisprudenza all’Università di Bologna, arbitro di calcio e appassionato di politica (è stato eletto nel comitato di quartiere Spazzoli, Campo di Marte, Benefattori): è l’identikit di Leonardo Gallozzi, il nuovo coordinatore territoriale forlivese di Italia Viva. Il giovane è stato scelto all’unanimità giovedì scorso dall’assemblea territoriale forlivese del partito. "Sono molto contento che Italia Viva mi abbia concesso questa opportunità – dice – ; spero di ripagare la fiducia in me riposta. Da adesso iniziamo a lavorare seriamente sul territorio, chiunque volesse unirsi a noi è ben accetto". L’assemblea, presieduta dal consigliere comunale Massimo Marchi, con la presenza del coordinatore provinciale Tommaso Pirini, ha condiviso anche la proposta di inviare un documento ai vertici del partito, al fine di accelerare il cammino congressuale per radicare su tutti i territori la presenza di Italia Viva.

"La nostra ambizione – prosegue Gallozzi – è essere polo di attrazione e offrire una casa per tutti i liberal-democratici e riformisti che non si riconoscono nei populismi e nelle contrapposizioni ideologiche di destra o di sinistra". "Ora costituiremo dei gruppi di lavoro – aggiunge Marchi – per elaborare proposte sui problemi concreti del territorio, come la viabilità, l’urbanistica, l’emergenza idrica e tanti altri".