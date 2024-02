Italia Viva, intesa col sindaco e ‘Forlì Cambia’. Marchi e altri 22 dissidenti: "Un’altra lista"

Italia Viva a Forlì appoggerà la candidatura di Gian Luca Zattini. Da questa decisione, però, una parte di appartenenti al partito di Matteo Renzi ha già preso le distanze, tra questi anche il consigliere comunale Massimo Marchi, palesando la possibilità di una terza lista, stavolta di centro, in alternativa a Zattini e Graziano Rinaldini. La decisione è stata presa giovedì nel corso di un’assemblea provinciale che ha portato al voto l’opzione di posizionarsi con il centrodestra. Ovvero "con Fratelli d’Italia e Lega", sottolineano i dissidenti.

Andiamo con ordine. Ieri sera, dopo la protesta di alcuni iscritti, Italia Viva ha ufficializzato il voto "a larga maggioranza": 56 voti favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto. Risultato: il partito "si impegnerà nella lista civica guidata da Paola Casara e legata al sindaco uscente Gian Luca Zattini", anche se bisogna ancora "formalizzare nelle forme migliori il nostro sostegno" in ‘Forlì Cambia’. I renziani sottolineano che "non è una scelta di campo politico, la nostra collocazione politica è un’altra".

Spiegano dunque che si tratta di un "appoggio a un sindaco e un progetto civico. Nelle città si votano prima di tutto le persone e la loro capacità di interpretare con efficacia le esigenze, i progetti, i bisogni e le aspirazioni di una comunità. Vogliamo rafforzare sempre di più la posizione centrista, liberale e riformista dell’amministrazione". Dunque, "il nostro contributo sarà di merito, sui contenuti". E citano servizi sociali, università, valorizzazione dell’ospedale, infrastrutture, Progetto Romagna. "Forlì non può permettersi per la quarta volta in 20 anni di cambiare sindaco dopo un mandato".

Non sono d’accordo Massimo Marchi e altri 22 "iscritti e simpatizzanti" che, prima ancora della comunicazione ufficiale, hanno detto la loro. "Non volevamo credere alle indiscrezioni e invece è tutto vero: alle prossime elezioni amministrative a Forlì Italia Viva sosterrà Zattini". Così, i dissidenti prendono le distanze: "Le nostre radici, le nostre origini, la nostra coerenza di donne e uomini liberi, non ci permettono di andare oltre il limite che ci è stato chiesto di superare".

È un ’no’ netto: "Come dice Matteo Renzi, il centro è il luogo del futuro, del riformismo contro il populismo, unica speranza per la politica italiana ed europea". Dunque, "non ci riconosciamo nella scelta di Italia Viva di entrare, di fatto, nella coalizione di centrodestra". Pensano invece di fare una propria lista, probabilmente con altri esponenti centristi, moderati e riformisti: "Noi cercheremo di verificare, fin quando è possibile la possibilità che si presenti, anche a Forlì, una lista di centro autonoma, riformista e slegata dagli schieramenti".

Oltre a Marchi hanno firmato Francesca Resta, Mauro Callegari, Andrea Laghi, Enzo Prati, Anna Cicognani, Silvia Ferrando, Franca Patuelli, Loretta Fiorentini, Ornella Cicognani, Morena Ricci, Amal Berrite, Maurizio Vitali, Lorenzo Grilli, Fabio Paolini, Roberta Coliola, Daniele Rossi, Davide Valmaggi, Stefano Micheli, Stefano Giunchi, Matteo Baldi Pardi, Donatella Pessina, Francesco Lucio Formica.

Matteo Bondi