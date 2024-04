Italia Viva nella Civica. Gallozzi: "Sì alla lista, ma non al centrodestra"

Italia Viva entra nella lista civica ‘Forlì Cambia’, a sostegno del sindaco Gian Luca Zattini. E il candidato è Leonardo Gallozzi, 21enne, nominato di recente presidente del partito di Matteo Renzi per il comprensorio forlivese. Un’adesione che ha provocato lo strappo di Massimo Marchi, l’unico consigliere di Italia Viva. Una scelta che – è il parere di Gallozzi – rischia di "scadere nel pettegolezzo, perché l’assemblea provinciale del partito ha deciso per l’adesione alla lista civica di Zattini con una maggioranza di 56 delegati su 61". E Italia Viva, dice, starà nel centrodestra in piena autonomia: "Noi aderiamo alla lista, non alla coalizione. Siamo un’altra cosa rispetto ai partiti di centrodestra, e non ci mescoliamo con il resto della coalizione. Stiamo dando il nostro contributo alla stesura del programma, all’interno di una lista civica liberista e riformista".

Gallozzi e il suo partito puntano su una Provincia unica romagnola. E poi Forlì come "città delle eccellenze": "Abbiamo delle strutture prestigiose, come un Campus tra i più nuovi e belli; grandi progetti, come il collegamento con l’area di Ravenna, anche per il trasporto merci; la riqualificazione dell’Eridania, che deve diventare un centro di aggregazione culturale". E rilancia la formula renziana secondo la quale "per ogni euro speso in sicurezza, un euro deve essere messo in cultura".

"È importante trovare delle convergenze, anche per correggere eventuali errori – interviene il sindaco Gian Luca Zattini –. Abbiamo fatto tante cose e qualche ciambella è venuta senza buco. La prossima consiliatura sarà complessa, soprattutto all’inizio del mandato: la gestione del dopo alluvione, il Pnrr, la lotta alla denatalità, che riguarda anche l’amministrazione comunale. Il sindaco rappresenta una piccola parte, quello che conta è la squadra e questi ingressi porteranno una nuova linfa". "Italia Viva aderisce a un progetto, ma soprattutto a un gruppo fatto di persone, di idee – spiega Paola Casara, assessora alle politiche educative e promotrice della Civica –. Quanto alla decisione di Massimo Marchi, posso dire che mi ha stupito, perché aveva espresso valutazioni positive nei miei confronti".

Interviene Tommaso Pirini, presidente provinciale di Italia Viva Forlì-Cesena: "Per noi è importante un nuovo modo di fare politica. Non siamo schierati da una parte o dall’altra: la nostra scuola di politica va in questa direzione. La politica sul territorio non può basarsi sulle inaugurazioni, perché quelle più importanti dovrà farle il sindaco successivo". E conclude con una suggestione: "Vogliamo accendere le stelle, cioè puntare verso l’alto". Paola Mauti