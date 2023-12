Italia Viva, niente voto: "Ecco perché"

"Nella discussione sul bilancio comunale del 2023, la posizione di Italia Viva è stata esposta con chiarezza dal nostro consigliere comunale Massimo Marchi". E’ questo l’attacco di una nota emessa ieri dal partito di Matteo Renzi, all’opposizione in consiglio comunale con il suo unico consigliere, per l’appunto Marchi (nella foto). Italia Viva di Forlì intende precisare, nel dettaglio, la sua posizione e quindi entra poi nel merito della questione dopo la coda polemica per non aver partecipato al voto.

"Abbiamo espresso quali siano le criticità di un bilancio che non riesce a uscire da una logica propagandistica – si specifica nella nota –, con lacune evidenti come la gestione del centro storico, il tema della sicurezza e la gestione dell’emergenza alluvione. Tuttavia abbiamo riscontrato anche aspetti positivi che abbiamo puntualmente evidenziato e che riteniamo importanti".

Poi I. V. guarda alla minoranza stessa. "Con altrettanta chiarezza – si riporta – il consigliere Massimo Marchi ha evidenziato i limiti di una opposizione di centro sinistra che si è rilevata fragile e ideologica dalla quale non ci riconosciamo. La nostra decisione di non partecipare al voto deriva quindi da queste valutazioni e non sottintende a scenari futuri sulla nostra collocazione nelle prossime elezioni comunali. Noi di Italia Viva sappiamo con certezza di essere al centro, la nostra discriminante saranno i programmi e il candidato o la candidata. Naturalmente rimaniamo aperti a un confronto serio, per il bene della città – si conclude nella nota –, in un momento così difficile e drammatico per tante famiglie".