Italia Viva: "Sì alle liste civiche"

Italia Viva punta alle liste civiche sul piano locale e all’unione con Azione per un partito nazionale. "Presteremo una particolare attenzione alle liste che hanno fondato sul civismo reale e non strumentale la loro identità e si sono da sempre battute per valorizzare sul piano locale i temi e i progetti, più che le appartenenze ad un campo piuttosto che ad un altro – sostiene Italia Viva Forlì-Cesena – . La politica dei quartieri, delle città, delle province è, infatti, sempre più legata ad una collaborazione ampia con chi trova le soluzioni più credibili e realistiche e con chi osa superare i confini delle collocazioni politiche".

Una collocazione che vede i centristi distanti da entrambi i poli politici, "un approccio ’terzo’ anche rispetto alle alleanze locali, che parte dalla valutazione dei programmi e dalla credibilità dei candidati, per il rilancio dei paesi e della città romagnole".

I renziani di Forlì e Cesena ritengono poi "opportuna la creazione di un coordinamento romagnolo del nascente partito, che possa dare una visione d’insieme e una linea comune alle decisioni programmatiche e all’organizzazione nascente, attraverso il contributo determinante di quelle risorse umane, di esperienza e competenza che abbiamo già disponibili e che farebbero invidia a molti altri partiti e movimenti".