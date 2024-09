Italiana assicurazioni. Il gruppo si radica: inaugurata la sede, 10mila i clienti locali

È stata inaugurata mercoledì sera la nuova sede di ‘Guardigli Mosaico Assicura’ della compagnia Italiana Assicurazioni in via Bertini, nel quartiere Coriano, alle porte della città: a guidarla sono Cristina e Antonio Guardigli. Per l’occasione, erano presenti i vertici di Reale Group, il sindaco Gian Luca Zattini, il vescovo Livio Corazza e Maurizio Gardini, presidente nazionale di Confcooperative e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, i vertici delle forze dell’ordine a livello provinciale.

‘Italiana’ è una realtà assicurativa presente sul territorio dal 2008 e dal 2021 operativa anche con un’attività bancaria. Sono 33 i dipendenti, con 5 sedi secondarie (Forlimpopoli, Faenza, Ravenna, Cervia e Alfonsine), con 10mila clienti, di cui 3750 aziende. Il giro d’affari, lato Banca Reale, è di 60 milioni di euro, con una raccolta premi complessiva di 30 milioni e un fatturato commissioni di 3 milioni e 600mila euro.

La serata è stata animata da una cena nel corso della quale l’associazione di promozione sociale ‘Tortellante’, che vede l’impegno dello chef Massimo Bottura e di sua moglie Lara Gilmore a favore di persone autistiche, ha preparato un primo piatto realizzato da persone speciali, raccontando una storia di inclusione e passione. Reale Foundation, la fondazione corporate di Reale Group, è infatti impegnata a sostenere iniziative che promuovono l’inserimento lavorativo di giovani con diverse abilità, favorendo la loro autonomia e trasformando le differenze in punti di forza.

"Inauguriamo una sede che è un vero e proprio centro di eccellenza – spiegano Cristina e Antonio Guardigli –, con uno spazio di Banca Reale e del centro liquidazione danni di Forlì. Questi servizi rappresentano un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a fornire un’assistenza di qualità, dove accogliere e ascoltare i nostri clienti: è un successo di tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi anni". All’appuntamento sono intervenuti i vertici del gruppo, tra cui il direttore generale di Banca Reale e codirettore generale di Reale Mutua Massimo Luviè.

"È sicuramente un giorno speciale per l’intera famiglia di Italiana Assicurazioni – ha detto Luigi Lana, presidente Reale Group –; un nuovo inizio, un simbolo tangibile della crescita e dello sviluppo della nostra rete che si distingue per la professionalità del servizio offerto. Il nostro impegno è quello di essere sempre più vicini ai territori e alle persone, interpretando le loro esigenze e offrendo soluzioni su misura e innovative. Abbiamo inaugurato un luogo moderno e accogliente e voglio ringraziare Cristina e Antonio e il loro team per il grande lavoro svolto. Siamo chiamati non solo a proteggere le persone, ma anche a dare loro sicurezza e serenità, costruendo un futuro migliore". "Ci sentiamo a casa quando ci confrontiamo con i fratelli Guardigli – spiega Luca Colombano, direttore generale Italiana Assicurazioni – e credo che loro rappresentino il valore della relazione massima con i clienti, supportato dall’impegno dei loro collaboratori".

Gianni Bonali