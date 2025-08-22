Italposa, altra stagione da protagonista. Sfiorato lo scudetto, "ora sotto con la Coppa"

A qualche giorno da gara5, che ha incoronato Bollate Campione d’Italia e che ha visto l’Italposa Softball Forlì salire sul secondo gradino del podio, in casa bianconera il petto continua ad essere pieno d’orgoglio. I complimenti sono arrivati anche dalla Federazione: "Un grande campionato, caratterizzato da un processo di crescita costante che l’ha portata a chiudere al secondo posto la stagione regolare e a giocare nuovamente la Finale Scudetto – scrive in una nota –. Un percorso che, fino all’ultimo out di gara 5, ha visto i tifosi, sempre più appassionati, sostenere anche in trasferta la squadra. Complimenti all’Italposa, protagonista del campionato e di una Final Four che ricorderemo a lungo per il grande spettacolo mostrato".

Gli applausi alle bianconere arrivano anche da parte dell’head Coach Donny Hale: "La squadra è cresciuta molto durante l’anno e si è trasformata nei playoff. Ora cercheremo di riprenderci per la Coppa Italia. Dopo qualche giorno libero per resettare, siamo pronti per ritornare in campo, a partire dalla semifinale contro Saronno".

Il mirino è già puntato alla sfida di domani, e per farlo al meglio dovrà ripartire dalla straripante condizione messa in mostra, in particolare, in gara4, vinta con uno straripante 9-2 (che fa il paio con il 7-1 di gara2). "Le ragazze – commenta il patron del softball forlivese, Giovanni Bombacci –, hanno saputo difendersi a testa altissima. L’epilogo è comunque amaro, ma una serie dove partivamo ampiamente sfavoriti, abbiamo saputo allungarla fino a gara5". Bollate ha vinto, è vero, ma se l’è sudata fino all’ultimo. Basti pensare che nell’ultimo atto Gasparotto ha esordito con un fuoricampo da 2-0 e fino al seto inning stavamo 4-1. "Poi hanno saputo trovare il modo per aprirsi una breccia a suon di valide, e alla fine abbiamo dovuto cedere, ma non smetterò mai di applaudire le mie ragazze per lo splendido percorso compiuto quest’anno".

Sia di gruppo, che come singoli elementi: Ilaria Cacciamani ha raggiunto lo straordinario record di 2.000 strikeout in serie A1, Marta Gasparotto invece è diventata la nuova primatista nella classifica dei fuoricampo. "La stagione si può vedere solo positivamente. Manca solo la ciliegina, che stavamo già assaporando al sesto inning di gara5". Con tutto il turnover dei lanciatori che ne è conseguito. "Chissà, se fosse rimasta la Johnson...".

Ora l’immediato futuro si chiama Coppa Italia (si gioca tutto domani, sia semifinali che finalina e finale), ma Bombacci sta già guardando avanti. "Sono molto contento di Hale, sia come allenatore che come persona, e vorrei fosse la prima conferma. Ha lavorato anche sul discorso mentale con le ragazze, e il suo lavoro si è visto molto soprattutto nei playoff. Del blocco storico non ne voglio nemmeno parlare, sarà il nocciolo di tutto. Cercheremo un’altra lanciatrice straniera e proveremo a lavorare ulteriormente anche sui giovani, per dar loro ulteriore minutaggio". Poi ci sono quelle che erano al college negli Usa. "Lacatena ha finito la scuola e sarebbe libera da subito, Mambelli invece deve ancora finire e proveremo a fare qualche ragionamento con lei".

Enrico Magnani