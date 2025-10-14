Italprogram arreda da 50 anni . Vendite dal Giappone a Dubai

La società commerciale forlivese Italprogram, con sede in via Bertini 43/a, compie 50 anni guardando al futuro, lungo un percorso che coniuga continuità e innovazione. L’azienda, con un fatturato di oltre 7 milioni di euro e 24 dipendenti, promuove lo stile italiano in Asia e ha iniziato la propria attività nel 1975. Dalla storica base di Forlì, è partita come trading company per i mercati del Giappone e di Singapore, trasformandosi ed espandendosi nel tempo all’intero continente asiatico. Oggi collabora con le più prestigiose aziende del comparto dell’arredo nei mercati del Medio Oriente, dell’Oceania, dell’Asia centrale e dell’Estremo Oriente e ha sviluppato un’esperienza di settore e geografica senza pari.

"Abbiamo scelto di iniziare l’attività in Asia – raccontano dall’azienda – perché uno dei soci fondatori dell’epoca risiedeva a Singapore e da lì non ci siamo mai spostati: abbiamo ampliato sempre più i mercati di riferimento. Collaboriamo con numerose aziende nei diversi settori dell’arredo, dalle cucine al wellness e alle luci, dai divani all’outdoor, in modo da avere un’ampia visione di mercato e delle tendenze". Il focus aziendale è sempre stato la vendita ai negozi nei mercati più ricettivi e tra gli anni ‘80 e ‘90 è riuscita ad acquisire importanti progetti in Medio Oriente, contando anche su una base a Dubai. Nel territorio forlivese, Italprogram ha contribuito agli arredi delle aule magna dell’Università di Economia e di Ingegneria aerospaziale, della Fiera, del Teatro Diego Fabbri e di altri importanti edifici.

Il presidente Wilmer Morgagni ha sempre creduto nel futuro dell’attività, facendosi promotore del passaggio della società, nel 1998, dai vecchi soci fondatori a quelli nuovi, che erano funzionari e dipendenti (nella foto, al centro il presidente con le socie Chiara e Raffaella Morgagni). Da allora Italprogram ha aggiunto il nome "Plus": una società che aveva come obiettivo la continuità e che ha saputo guardare al futuro.

g. b.