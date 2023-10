Itinerario in centro storico. Dalle pietre d’inciampo verso l’Albero dei tutti

‘L’albero dei tutti’, l’opera d’arte ideata dall’artista Gregor Prugger che ha pensato alla realizzazione di un grande monumento itinerante in ricordo di chi ha perso la vita per combattere la mafia, è collocato temporaneamente di fronte alla ex chiesa di San Giacomo. Si tratta di un grande abete alto più di quindici metri ai cui rami spogli è affissa una scultura che raffigura i tanti caduti nella lotta alla mafia. L’iniziativa ora va a connettersi a un’altra, già in essere in città: quella delle pietre d’inciampo. Per capirla bisogna fare un passo indietro, fino al 1992, quando l’artista berlinese Gunter Demnig pensò a un nuovo modo per ricordare gli ebrei, i partigiani e gli antifascisti che si opposero al regime dittatoriale nazifascista e lo fece cominciando a installare le sue ‘pietre d’inciampo’: piastrelle dorate incastonate nel suolo all’altezza delle abitazioni in cui persero la vita delle persone ebree nel periodo del nazifascismo. Anche a Forlì si sviluppa un tratto di quel grande percorso che attraversa l’Europa.

Le pietre di inciampo possono in un certo senso essere paragonate all’ ‘Albero dei tutti’ e la connessione non è azzardata, infatti entrambe le iniziative, attraverso forme artistiche diverse, tentano di preservare nella comunità i valori fondanti su cui si basa una società civile e cercano di non dimenticare quanto avvenuto in un recente passato che, altrimenti, rischierebbe di svanire nel ricordo di tante persone.

A partire da domenica mattina e per tutto il periodo di permanenza dell’ Albero dei Tutti a Forlì, Circolo Aurora e Fondazione Falcone promuovono un percorso guidato gratuito che partirà da piazza Saffi di fronte all’ex Pellicceria Matatia (che si trova nel porticato dell’ex profumeria Fiorentini) e toccherà 11 delle 14 pietre d’inciampo installate in centro storico, fino a giungere sul piazzale antistante la chiesa di San Giacomo, dove verrà spiegato il significato dell’albero dei tutti. Il percorso è a cura di Simona Palo, referente Fondazione Falcone per l’Emilia Romagna, e del prof. Maurizio Gioiello, prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo mail: palosimona1@gmail.com.