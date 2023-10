Jacopo Morrone: "Equo compenso, svolta con la mia legge. Attenti agli agroreati"

.8.

Jacopo Morrone, deputato Lega, dopo un anno che bilancio fa della sua esperienza in questa legislatura?

"Bilancio estremamente positivo. Il Paese sta recependo al meglio il cambiamento rispetto al passato e lo si vede anche dai sondaggi. Questo Governo ha certamente una marcia in più e risponde alle aspettative della stragrande maggioranza degli italiani".

Percentuale di presenze in aula?

"L’81,39%. Essendo diventato presidente della commissione bicamerale d’inchiesta sulle ecomafie, sono assente giustificato".

L’equo compenso è una legge che porta il suo nome, oltre a quello della presidente Meloni. Quali miglioramenti secondo lei ha portato?

"La riforma è una pietra miliare. Da tempo era attesa una rivisitazione strutturale e organica. L’equo compenso mancava in particolare nel rapporto con i contraenti cosiddetti forti: questo penalizzava migliaia di professionisti, soprattutto giovani. Le libere professioni, non dobbiamo dimenticarlo, sono il perno per la crescita del Paese, non solo dal punto di vista economico ma anche su quello delle eccellenze culturali e professionali. Sancito il principio dell’equo compenso, ora si deve garantirne l’applicazione e prevederne, dove serva, un lavoro di perfezionamento".

Lei che ha introdotto questo concetto per le professioni. Voterebbe il salario minimo?

"Parliamo di due cose differenti. Per tutelare i lavoratori non è necessario un salario minimo fissato per legge che potrebbe paradossalmente risultare una penalizzazione. Serve invece ampliare la contrattazione collettiva, che ha raggiunto traguardi così importante nel nostro Paese, anche ai lavoratori che sono scoperti. Se Pd e Cgil considerassero effettivamente indispensabile il salario minimo, perché non ci hanno pensato quando il Pd era al Governo?".

Come si svolge l’attività di presidente della commissione sugli ecoreati?

"Sono solo alcune settimane che ho l’onore di presiedere questa commissione parlamentare d’inchiesta il cui fronte di interesse è stato ampliato: dagli ecoreati, agli agroreati, pensiamo per esempio alla contraffazione delle eccellenze del Made in Italy, alle zoomafie. L’obiettivo è occuparci di ‘casi’ già in essere o emergenti, denunciati in tutt’Italia, e di produrre istruttorie da presentare al Parlamento anche per eventuali proposte legislative".

Un collega deputato che stima o con cui ha un rapporto di amicizia pur essendo di schieramenti diversi.

"Preferisco non fare nomi ma non ho pregiudizi: stimo chi mostra conoscenza, apertura e onestà intellettuale".

Come parlamentare, qual è stato il momento più difficile di questo anno, che di emergenze ne ha viste diverse?

"L’alluvione del maggio scorso. Momenti difficili ma durante i quali ho sempre avuto la massima fiducia e la certezza che ciò che il Governo prometteva sarebbe stato fatto. Così è stato".

Capitolo alluvione: gran parte del lavoro ’pratico’ è affidato al generale Figliuolo. Cosa può fare un politico come lei?

"Verificare che anche enti locali e Regione si attivino in tempi utili e raccogliere da chi è stato danneggiato eventuali problemi ancora irrisolti".

Lei ha accompagnato il ministro Salvini ai Romiti: fu una visita a sorpresa, non ufficiale, quasi ‘segreta’. Cosa ricorda di quella giornata?

"La disperazione della gente ma anche il calore con cui è stato accolto il ministro, di cui è stato apprezzato l’interessamento sincero".

Sulla gestione del post alluvione, dica una cosa positiva e una in cui la giunta Zattini deve secondo lei migliorare o accelerare.

"La Giunta Zattini è stata l’unica a non scaricare responsabilità e ha lavorato a testa bassa, con ottimi risultati, in silenzio, senza fare propaganda. A mio avviso, è un merito. In ogni caso, sul piano mediatico non è stata certamente sostenuta".

Per le amministrative 2024, intende ricandidare in consiglio gli assessori Mezzacapo e Cintorino e i consiglieri attuali?

"Squadra che vince non si cambia".

Alcuni consiglieri (o l’assessore) di ’Centrodestra per Forlì’ potrebbero passare con la Lega? Per Lasaponara le porte del partito sono chiuse?

"Le porte della Lega sono sempre aperte a chi vuole collaborare con lealtà, capacità e serietà".

Stando ai sondaggi, è difficile replicare il risultato della lista Lega nel 2019: che ne pensa? Perché, secondo lei?

"I voti vanno e vengono. L’obiettivo è che la coalizione di centrodestra possa portare avanti la propria buona amministrazione e i progetti in cantiere. Mi preoccupa di più l’astensionismo: c’è chi non ha ancora capito che fa rima con autolesionismo".