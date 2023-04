Jacopo Morrone "Professionisti, svolta con l’equo compenso Zattini ha svegliato Forlì"

di Marco Bilancioni

Jacopo Morrone, deputato Lega, può spiegare cos’è l’equo compenso diventato legge con il suo nome?

"E non solo il mio, l’altro è quello di Giorgia Meloni. Il tema è la giusta remunerazione, proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nelle libere professioni nel rapporto con la pubblica amministrazione, banche, grandi aziende. Il fatto che non ci siano stati voti contrari sancisce che è un provvedimento che raccoglie istanze generalizzate".

Come nasce la collaborazione con Giorgia Meloni su questo fronte?

"Questa legge ha una storia un po’ lunga: ci stavo lavorando quando ero sottosegretario alla Giustizia nel governo gialloverde. Tutto è nato da un tavolo con le professioni insediato al ministero. Caduto il governo Conte 1, ho cercato di recuperare l’idea come progetto di legge. Su questo abbiamo lavorato insieme a Fratelli d’Italia: avevamo già avuto l’ok di un ramo del parlamento quando è caduto il governo Draghi. Dovendo ricominciare tutto daccapo, l’abbiamo ripresentata nei primi giorni di questa legislatura. La Meloni non era ancora stata incaricata come premier".

Cosa cambia con questa legge?

"Senza questa legge, i cosiddetti contraenti forti possono dettare regole capestro con compensi che si avvicinano anche allo ‘zero’. Si pensi, oltre alle banche e agli enti pubblici, alle aziende con oltre 50 dipendenti o con un fatturato di più di 10 milioni di euro. Il tema è molto sentito soprattutto tra i giovani professionisti: non devono né possono accettare un mercato al ribasso e che, senza la prospettiva di un compenso equo, potrebbero essere costretti a chiudere studi e attività".

È riuscito a mettere d’accordo tutti.

"Quasi: il sindaco di Bari, Antonio Decaro del Pd, che è anche presidente dell’Anci ovvero dell’associazione dei comuni italiani, avrebbe palesato la propria intenzione di non applicare l’equo compenso agli avvocati che ambiscono a diventare consulenti del Comune di Bari. A sinistra ci si occupa di dignità e giustizia del lavoro a fasi alterne, mentre la Lega non può che essere al fianco di chi promuove, con la propria attività e il proprio lavoro, una crescita duratura del Paese non solo economica, ma anche sul piano dell’eccellenza culturale e professionale. Sono molto soddisfatto".

Guardiamo invece alla politica della sua Forlì. Inizia l’ultimo anno di mandato: quali impegni devono essere prioritari per il sindaco Gian Luca Zattini?

"Il nostro sindaco sa perfettamente cosa si aspettano i forlivesi. Attenzione, ascolto e, soprattutto, mantenere le promesse fatte. Mi sembra, tuttavia, che questa sia la strada che l’intera giunta di centrodestra sta percorrendo compatibilmente con le emergenze nazionali e internazionali di questi anni. Forlì è radicalmente cambiata: la ‘bella addormentata’ si è risvegliata più dinamica che mai. Sta recuperando il tempo perduto con le ultime asfittiche amministrazioni di sinistra".

Daniele Mezzacapo, vicesindaco leghista con delega all’urbanistica, ha espresso un parere positivo sui nuovi supermercati e reagito duramente ai No Megastore. Condivide le sue posizioni?

"Due premesse. Prima: l’insediamento commerciale di Pieveacquedotto, come ha già affermato il vicesindaco, è stato previsto da una giunta di sinistra e, guarda caso, allora non sono state sollevate questioni. Seconda: si devono considerare i rimborsi milionari che le casse comunali, e quindi tutti i forlivesi, dovrebbero pagare come risarcimento se improvvisamente fossero negati diritti acquisiti. La questione ambientale sembra evidentemente pretestuosa, visto che, al contrario, il nuovo insediamento, fuori città, presupporrebbe infrastrutture tali da snellire il traffico e mitigarne l’impatto".

I No Megastore chiedono al Comune appunto questo.

"Liberi di protestare, ma libera anche l’opinione pubblica di vederne il doppiopesismo e la strumentalizzazione politica e ideologica. Mezzacapo ha replicato ad accuse ingiuste. Se si vuole il confronto bisogna che poggi su dati veri e accertati e non su pregiudizi".

In vista del voto 2024, Zattini è parso sempre di più corteggiare il centro: questo è un problema politico per la Lega?

"Le nostre porte sono sempre aperte. È evidente che il punto nodale, da non svendere, è rappresentato dal programma di coalizione su cui si deve convergere per trovare la quadra".

Una lista civica potrebbe raccogliere anche esponenti di Italia Viva o Azione: che ne pensa?

"Rivolgo a chi riuscirà a comporla i miei migliori auguri di un buon risultato".

Ci sarà la lista dei quartieri che a lei piacerebbe?

"Sarebbe certamente una novità interessante. Il fenomeno del declino di una partecipazione consapevole, dal basso, in politica non può che destare preoccupazione. Certamente molte responsabilità di questo disimpegno vanno a chi, in questi anni, ha denigrato acriticamente e strumentalmente politica, politici e amministratori. Bisogna invertire la rotta. L’antipolitica è la malattia, non la cura".