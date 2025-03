Jane Austen, un musical celebra la modernità della scrittrice

L’Accademia del Musical di Castrocaro mette in scena lo spettacolo ‘Jane Austen, donna del futuro’. Alle 17 nella sala delle feste del terrasolano Palazzo pretorio viene ricordata l’autrice di ’Orgoglio e pregiudizio’ e ’Ragione e sentimento’, a 250 anni dalla nascita. La scrittrice britannica nel XIX secolo diede vita al genere del ‘romance’, con la figura femminile e la relazione amorosa come temi centrali per lo sviluppo della trama, ed è a lei che è dedicata l’esibizione conclusiva del laboratorio intensivo di musical theatre. Protagonisti Eleonora Mastropasqua e Alessia Dallari del II anno di corso, Margherita Calidori e Anna Farronato del III, quindi Chiara Ambrosini e Gabriele Pezzo della specializzazione post triennio. Drammaturgia, direzione musicale e regia sono curate dalla direttrice Fabiola Ricci. L’evento è in collaborazione con la biblioteca Battanini, la Pro loco di Terra del Sole e il Comune di Castrocaro. L’entrata è libera.