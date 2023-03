Jazz, domani ultimo evento all’enoteca Colonna con Falzone

Il ‘Dai de jazz club 2023’ si chiude domani con il quarto ed ultimo appuntamento della stagione. Alle 21,30 all’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro sarà di scena il Giovanni Falzone ‘Freak Machine trio’. Il ‘Freak Machine trio’ è un nuovo progetto col quale Falzone, tramite una serie di composizioni originali, caratterizzate da forti componenti ritmiche e melodiche, crea partiture con strutture ben definite che si alternano a passaggi di puro interplay in cui i tre musicisti sviluppano una narrazione musicale collettiva, arricchita anche dall’uso dell’elettronica. I brani si ispirano a diverse suggestioni, dal folk mediterraneo al rock, alle radici musicali siciliane, che nutrono l’improvvisazione con cui i tre artisti generano una partitura sonora aperta. Giovanni Falzone, tromba, elettronica, compositore, improvvisatore di grande fantasia, con un suono corposo, vibrante, è uno dei protagonisti del jazz italiano ed europeo. Giuseppe La Grutta, virtuoso del basso elettrico, in arte si fa chiamare Pepp1 (Peppuàn). Andrea Bruzzone, diplomato in batteria jazz, compositore, è dotato di un poliritmico senso del tempo. Ingresso a pagamento. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] oppure 340 5395208.

Matteo Bondi