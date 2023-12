Jazz e blues, parte la rassegna per i 40 anni del Naima Club

Tutto pronto per festeggiare i 40 anni di Jazz e Blues del Naima club,uno dei più importante jazz club italiani, nato a Forlì nel novembre del 1983, con una suggestiva rassegna fatta di concerti, mostre fotografiche, video, e testimonianze. Si entra nel vivo questa mattina alle 10, alla sede della Provincia, in piazza Morgagni, con l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata a Chet Baker. Questa sera alle 21, presso Cosascuola, viale Spazzoli 51 si terrà il concerto della Maramao Italian Jazz e & Swing Band. Domani alle 21, presso Cosa Scuola, in viale Spazzoli, Anna e Paolo Ghetti in duet, voce e contrabbasso, special guest Fabio Petretti, sax. Mercoledì ci si sposta all’ istituto musicale Masini, corso Garibaldi 98, quando alle ore 21 si esibirà il Vince Valicellli Blues Band, special guest Sara Piolanti. Giovedì alle 21, sempre all’istituto proiezione di spezzoni video di alcuni suggestivi concerti di Chet Baker, e concerto di Tom Kirpatrick jazza trio.

Venerdì alle 16, all’Istituto Storico della Resistenza, apertura mostra della collezione delle più importanti Riviste di musica jazz di tutto il mondo, di Maurizio Comandini e Michele Minisci. A seguire, performance musicale sulle canzoni proibite dal Fascismo con Anna Ghetti, piano e voce. Alle 21, all’istituto Masini omaggio a Nicola Arigliano, nel Centenario della nascita. L’ultimo grande crooner italiano, con i Bona Vista Social Group, diretto dal Maestro Giuliano Cavicchi, alla voce, Bruno Signorini. Sabato alle 21, all’istituto Masini, presentazione in anteprima del Cdaima Two, con 12 brani di gruppi jazz da tutta Italia selezionati nel Concorso nazionale per una libera interpretazione del famoso brano di Coltrane (Naima), con un cammeo di Paolo Fresu. A seguire concerto di Stefano Fariselli, al sax, accompagnato al pianoforte fratello Patrizio. Prenotazioni al 366 1512799 – Biglietti 10 e 15 euro.