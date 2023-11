Jazz e improvvisazione sul palco di Area Sismica

Nuovo appuntamento con la musica oggi alle 18 ad Area Sismica, dove si esibirà in concerto il trio composto da Christian Lillinger alla batteria e percussioni, Gordon Grdina alla chitarra e Andrea Grossi al contrabbasso. Tre generazioni di musicisti riunite in un unico gruppo, tre personalità forti che si incontrano in uno scambio virtuoso, carico di energia, esplorazione timbrica, raffinatezza melodica e complessità ritmica. Gordon Grdina è un musicista con base a Vancouver e ha vinto gli Juno Awards del 2019 per la categoria ‘Instrumental Album of the Year’; nel corso della sua carriera ha attraversato i continenti in una costante esplorazione di generi tra jazz d’avanguardia, improvvisazione in forma libera, indie rock contemporaneo e musica classica araba.

Christian Lillinger si è esibito in festival e concerti in Europa, Asia e Stati uniti, dal 2003 vive a Berlino e lavora come compositore; infine, Andrea Grossi oltre che contrabbassista ha lavorato anche nella danza e nelle arti performative in Italia e all’estero. In questa inedita band, due dei musicisti più attivi e presenti nella scena internazionale dell’avanguardia; l’improvvisazione, infatti, sarà la protagonista della ricerca artistica di questo gruppo, che potrà passare dall’utilizzo di brevi materiali originali per elaborare narrazioni e strutture più articolate.

Le innovative concezioni strumentali dei tre accompagneranno il pubblico verso possibilità ancora inesplorate di questa formazione. Il costo del concerto è di 15 euro. Area Sismica (via Le Selve, 23 località Ravaldino in Monte) è un circolo Arci e l’ingresso è riservato ai soci. Per informazioni: www.areasismica.it.

Valentina Paiano