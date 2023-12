Jazz e xilografie, mostra di Camorani in Provincia

Perché parlare di musica jazz usando la xilografia? A questa domanda, l’autore forlivese xilografo Cesare Camorani, in arte Ceciuracamo, risponde portando l’attenzione su una caratteristica comune: il ritmo.

Il ritmo, nella musica jazz, è sovrapponibile alle caratteristiche del linguaggio xilografico, costituito dallo stacco quasi sempre netto tra linea e non linea, bianco e nero. Ed è proprio seguendo questo ritmo che Camorani ha realizzato l’esclusiva Mostra ‘Xilojazz’, con incisioni per le stampe a torchio, di 12 xilografie, esposte presso i locali del Palazzo della Provincia, in piazza Morgagni 9, fino a venerdì 22 dicembre.

Camorani ha realizzato dodici stampe xilografiche che rappresentano le ‘twelvebar’, le dodici battute della tipica struttura musicale del blues e del jazz.

Sono immagini dedicate a musicisti che hanno suonato al Naima di Forlì, fra cui Chet Backer, che suonò nel club nel 1984, e Paolo Fresu, che continuano a suonare tutt’oggi. L’autore negli anni ha proposto diversi lavori di grafica originale a torchio, con esposizioni in varie mostre a Forlì, Cesena, Forlimpopoli, Castrocaro, Gatteo Mare e altre città. Ha ottenuto anche vari riconoscimenti. È un’occasione unica sia per gli appassionati di arte, sia per quelli di musica. Per il periodo dell’evento, inoltre, vengono proposti in vendita con lo sconto del 20% i due Portfolio artistici di ‘Xilojazz’, contenenti le stampe di 6 autori per Portfolio. L’esposizione si avvale del supporto della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati ‘Calle’, realtà della quale Camorani è collaboratore e socio da oltre un decennio.

Alessandro Mambelli