‘JazzaForlì’, weekend con Diodati e Ravitz

Prosegue anche nel weekend la 7ª edizione della rassegna ‘JazzaForlì. Oggi alle 17 si terrà il vernissage della mostra fotografica ‘Vicino al palco’ di Massimo Serena Monghini, appassionato di musica e fotografia. L’esposizione, realizzata in collaborazione con Area Sismica, è un viaggio per immagini dentro l’intimità del concerto, tra luci, sguardi e improvvisazioni catturate da pochi passi dal palco.

La sera, alle 21.15 alla Fabbrica delle Candele, la scena si sposta sulla musica dal vivo con il duo Francesco Diodati & Ziv Ravitz. Diodati (chitarra ed effetti) è considerato un enfant prodige del jazz italiano, scoperto da Enrico Rava con cui collabora dal 2014. Ravitz, batterista di fama internazionale e storico collaboratore di Avishai Cohen, è invece un motore ritmico di energia e creatività.

Domani, sempre alla Fabbrica delle Candele, i due musicisti terranno una masterclass articolata in due sessioni (9.30-12.30 e 15-17) intitolata ‘Il gioco compositivo: intenzione, narrazione e sviluppo nell’interazione musicale attraverso la composizione e l’improvvisazione’. L’incontro, per il progetto ‘Note di Scuola’ realizzato con Area Sismica, è aperto al pubblico e gratuito.

Il festival continua anche lunedì 3 e martedì 4, alle ore 21, alla Fabbrica delle Candele dove saliranno sul palco i sei gruppi finalisti del progetto ‘Largo ai Giovani #7!’, concorso per musicisti under 34. La prima serata vedrà esibirsi Arabella Rustico 4tet, Wasted Generation e Dryad Sextet; la seconda saranno protagonisti Antonello Losacco Trio, Enrico Galeano ‘EnTropè’ e Francesco Merli 4tet. Per informazioni: tel. 340.5395208 e mail info@ daidejazz.it.

v. p.