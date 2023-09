Jump Festival, stasera in piazza il concerto dei Savana Funk

Secondo atto stasera dei tre giorni di festa e grande musica in piazza Saffi proposti dal Jump Festival: dopo l’esibizione ieri della famosa band Lo Stato Sociale, è la volta di un altro gruppo bolognese, i Savana Funk, complesso rock noto per i mash up di funk, rock, blues e musica africana e per una presenza scenica impattante; prima di loro, a introdurre sarà la band forlivese Le Medie. L’evento è gratuito. Durante la festa sono attivi stand gastronomici e per lo shopping. Le serate iniziano alle ore 21 e poi si concludono al Controsenso Club.

Domani l’ultimo concerto e chiusura col botto: sarà infatti protagonista della serata un musicista romagnolo doc affermatosi nel panorama nazionale, il cantautore e pianista forlimpopolese Giacomo Toni. Ad aprire la serata sarà una band anch’essa targata Romagna, i Corner in Bloom.