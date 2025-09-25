Jump, la festa della birra compie 10 anni

Dieci anni, migliaia di boccali alzati e un appuntamento che è ormai tradizione. Anche se il Jump Cafè – storico locale di piazzetta Morgagni che ha dato vita a questo evento – ha chiuso le porte, l'Oktober Little Fest non si ferma: anzi, per la sua decima edizione torna più grande che mai. Due weekend, dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, in cui piazzetta Morgagni si trasformerà di nuovo in un piccolo angolo di Monaco di Baviera: sei serate all’insegna di birre originali bavaresi, cibo tipico, musica dal vivo, mercatini e un’atmosfera unica.

E per celebrare questo importante traguardo, il programma musicale sarà più ricco che mai: oggi e giovedì 2 ottobre andrà in scena una collaborazione con ’A Spasso con i Bastardi’ (format di eventi organizzati dalla Bottega Bastarda, che unisce musica, street food e atmosfera conviviale), torneo di freccette e DjSet. Domani musica live con gli ’Slavi Bravissime Persone’, sabato tocca ai ’Drunken Lullabies’ (folk music). Saranno i Margò Superfolk invece a salire sul palco venerdì 3 ottobre, mentre la gran chiusura di sabato 4 ottobre sarà nelle mani (anzi, nella consolle) di Nico Boccia e il suo DjSet.

Non solo musica, l'Oktober Little Fest mantiene fede alla sua anima bavarese: protagoniste saranno le sei birre ufficiali di Monaco accompagnate da un menu tipico fatto di stinchi, wurstel e crauti. Non mancheranno mercatini e tornei di freccette, che trasformeranno l’evento in un vero e proprio festival cittadino. "Jump Eventi è il nuovo capitolo nato dall’esperienza del Jump Cafè – spiegano Luca Gardella, Jade Lindley e Martina Valmori –, un’agenzia di organizzazione di eventi, e con questa decima edizione volevamo alzare l’asticella: due weekend di musica, birra e divertimento per far rivivere lo spirito di sempre. Ancora più in grande".

