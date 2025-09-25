I soliti violenti

Sergio Gioli
I soliti violenti
Forlì
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto puntura calabroneViolenza gruppoGrandineOlio 2025Elezioni MarcheMigliori pizzerie
Acquista il giornale
CronacaJump, la festa della birra compie 10 anni
25 set 2025
ENRICO MAGNANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. Jump, la festa della birra compie 10 anni

Jump, la festa della birra compie 10 anni

Dieci anni, migliaia di boccali alzati e un appuntamento che è ormai tradizione. Anche se il Jump Cafè – storico...

Dieci anni, migliaia di boccali alzati e un appuntamento che è ormai tradizione. Anche se il Jump Cafè – storico...

Dieci anni, migliaia di boccali alzati e un appuntamento che è ormai tradizione. Anche se il Jump Cafè – storico...

Per approfondire:

Dieci anni, migliaia di boccali alzati e un appuntamento che è ormai tradizione. Anche se il Jump Cafè – storico locale di piazzetta Morgagni che ha dato vita a questo evento – ha chiuso le porte, l'Oktober Little Fest non si ferma: anzi, per la sua decima edizione torna più grande che mai. Due weekend, dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, in cui piazzetta Morgagni si trasformerà di nuovo in un piccolo angolo di Monaco di Baviera: sei serate all’insegna di birre originali bavaresi, cibo tipico, musica dal vivo, mercatini e un’atmosfera unica.

E per celebrare questo importante traguardo, il programma musicale sarà più ricco che mai: oggi e giovedì 2 ottobre andrà in scena una collaborazione con ’A Spasso con i Bastardi’ (format di eventi organizzati dalla Bottega Bastarda, che unisce musica, street food e atmosfera conviviale), torneo di freccette e DjSet. Domani musica live con gli ’Slavi Bravissime Persone’, sabato tocca ai ’Drunken Lullabies’ (folk music). Saranno i Margò Superfolk invece a salire sul palco venerdì 3 ottobre, mentre la gran chiusura di sabato 4 ottobre sarà nelle mani (anzi, nella consolle) di Nico Boccia e il suo DjSet.

Non solo musica, l'Oktober Little Fest mantiene fede alla sua anima bavarese: protagoniste saranno le sei birre ufficiali di Monaco accompagnate da un menu tipico fatto di stinchi, wurstel e crauti. Non mancheranno mercatini e tornei di freccette, che trasformeranno l’evento in un vero e proprio festival cittadino. "Jump Eventi è il nuovo capitolo nato dall’esperienza del Jump Cafè – spiegano Luca Gardella, Jade Lindley e Martina Valmori –, un’agenzia di organizzazione di eventi, e con questa decima edizione volevamo alzare l’asticella: due weekend di musica, birra e divertimento per far rivivere lo spirito di sempre. Ancora più in grande".

e.ma.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MusicaEventi