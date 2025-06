Jung e meditazione al circolo Il Grottino

Secondo appuntamento con la rassegna ‘Inside’ sul tema ‘Amati senza condizioni’ questa sera alle 20.30 a Sadurano. L’arena del Circolo Acli Il Grottino ospiterà l’intervento di Licia Casali del Centro Yoga e Meditazione Kamalika Asd. La proposta di un percorso di crescita personale ispirato agli studi di Carl Jung. Un viaggio interiore per imparare a volersi bene.

"L’occasione per esplorare come l’amore incondizionato verso se stessi possa diventare la chiave per una vita più autentica e serena – spiegano gli organizzatori –. L’incontro offrirà strumenti pratici e riflessioni per imparare a riconoscere e coltivare un amore che non dipende da circostanze o approvazioni esterne, ma nasce dall’interno".

Seguendo i principi di Jung, che sottolineava l’importanza di ascoltare il proprio inconscio e di accettare tutte le parti di sé, come strada verso la vera integrazione e guarigione. Info: 349.314 1820.