Junk food? Mangiare meglio, sprecare meno

Il junk food, il cosiddetto cibo spazzatura, è adorato da molte persone di tutto il Pianeta (circa 1,9 milioni di italiani lo mangia abitualmente) e in parte anche da noi ragazzi. Con cibo spazzatura ci si riferisce a tutti quegli alimenti malsani come, ad esempio, merendine industriali, fritti, patatine e hamburger, prodotti dalle multinazionali del cibo e serviti nei fast food. A scuola, con il professore di Scienze, abbiamo fatto uno studio sulle malattie causate dalla cattiva alimentazione e sull’importanza di seguire una dieta varia ed equilibrata. Esagerando con il cibo spazzatura si introduce nel corpo un eccesso di calorie e di grassi, che possono portare all’obesità. Questo cibo provoca anche danni all’ambiente. Infatti, per arrivare ad avere circa 1 kg di carne, con cui si possono confezionare dai 4 ai 6 hamburger, servono circa 15.000 litri di acqua. Per produrre carne in quantità industriali, è necessario anche avviare allevamenti intensivi dove, per rendere alta la produzione, si aggiungono ai mangimi ossa tritate o, ancora peggio, si somministrano agli animali antibiotici che poi restano nella carne che mangiamo.

Un altro effetto collaterale di questo cibo è che contiene appetizzanti, cioè sostanze che stimolano l’appetito e creano una voglia compulsiva che può portare a una dipendenza.

Anche noi ragazzi amiamo il junk food e a volte lo consumiamo. Ci piace, ad esempio, nei weekend in cui usciamo per mangiare qualcosa con tutta la classe, ordinare queste pietanze non proprio salutari, ma molto gustose. Abbiamo pensato a delle alternative più sane e che ci riempiano di altrettanta soddisfazione. La prima è senza dubbio la pizza. Abbiamo anche trovato degli studi che confermano la nostra tesi. L’Università Vanvitelli di Napoli, ad esempio, ha condotto un test su persone diabetiche e ha provato che la pizza a lenta lievitazione (oltre 24 ore), non è da considerarsi un junkfood in quanto, rispetto ad una pizza a lievitazione più veloce, alza di meno la glicemia, di conseguenza una maggiore lievitazione riduce gli zuccheri nel sangue. Chiaramente non bisogna esagerare con gli ingredienti che ci si mettono sopra, altrimenti potrebbe diventare quasi un cibo spazzatura.

Ci siamo quindi riproposti di frequentare meno i fast food e di più le pizzerie. Ci siamo convinti ancora di più parlando con la nonna di Matteo, nostro compagno di classe. Anna, infatti, da giovane ha lavorato in uno stabilimento che produceva wurstel in Svizzera. Il suo lavoro le faceva un po’ ribrezzo: non sapeva che carne fosse contenuta in quell’impasto biancastro che avrebbe formato i wurstel, poi confezionati dentro a dei vasetti. Dopo aver lavorato lì, infatti, non ha mai più voluto mangiare un cibo simile. Questa testimonianza ci ha fatto capire che vedere come questi junk food vengono prodotti può farti cambiare idea. Insomma: il cibo spazzatura fa male alla salute e ha un alto impatto ambientale, ma di alternative sane, ecologiche e gustose ne esistono tante.

Classe 2ªC