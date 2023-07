Just Eat assume rider in città: "Contratto con tutte le tutele"

L’azienda Just Eat, leader nel mercato della consegna di cibo a domicilio, porta a Forlì il proprio modello di delivery incentrato sull’assunzione dei rider con contratto di lavoro subordinato. In città, dove i ristoranti che si servono del servizio sono circa 70, sono partite le candidature per 12 posti di lavoro come rider, inquadrati come lavoratori dipendenti ai quali verrà applicato il contratto del settore Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni, grazie all’accordo raggiunto nel marzo 2021 da Just Eat e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit-Cisl e Uil, che ha permesso di arrivare al primo contratto collettivo aziendale per inquadrare i rider.

"Con l’apertura in questa nuova città, la trentacinquesima, proseguiamo con il nostro modello: la priorità è agire come attore responsabile, impegnato nel garantire tutele e diritti per i nostri rider, allo scopo di offrire un servizio sempre più qualitativo sia ai nostri ristoranti partner che ai consumatori", dichiara Daniele Contini, Country Manager di Just Eat Italia.

Essere inquadrati con contratto di lavoro subordinato significa avere la garanzia dei diritti sindacali e il trattamento economico e normativo previsto dall’accordo sindacale siglato nel 2021. Il contratto offerto prevede l’applicazione di festività, lavoro straordinario, ferie, malattia, maternitàpaternità. La retribuzione segue le tabelle previste un compenso orario superiore a 9 euro sino alla maturazione di un’anzianità lavorativa della durata complessiva di due anni. A un salario orario di partenza di 8,75 euro si aggiungono i bonus per ordine e l’accantonamento del TFR, oltre alle eventuali maggiorazioni per il lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno. A Forlì sono previsti diversi regimi orari di part time (10, 15, 20 ore). Ci si può candidare attraverso la pagina dedicata https:www.justeat.itrider.