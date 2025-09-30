K-pop, che sorpresa. Ecco il negozio in centro

Un negozio specializzato in K-Pop, fenomeno culturale ormai diffuso a livello globale ma nato in Corea del Sud negli anni Novanta: è la nuova attività sorta in via Cairoli 47, a Forlì, inaugurata lo scorso 15 settembre. Oltre 200 persone hanno affollato la via per salutare l’arrivo in città di questa rivendita unica nel suo genere in Emilia-Romagna e tra le poche in Italia.

Jeong ha richiamato da subito una clientela di appassionati, lasciando sorpresa la stessa proprietaria, la 39enne Antonella Miranda. "Io e le mie amiche seguiamo il K-Pop da almeno cinque anni, fino a quando abbiamo deciso di intraprendere questa avventura per trasformare la nostra passione in lavoro e viverla più da vicino". Antonella, che prima di alzare l’originale saracinesca in centro era una barista, si è detta "stupita" per "una risposta così grande". "So bene che questo mercato ha ancora tanto spazio di crescita – racconta – e che chi, come me, segue il K-Pop, non trova soddisfazione solamente attraverso i canali online. C’è bisogno di vivere la comunità, anche recandosi in un punto vendita fisico". Entrando nel negozio ci si immerge infatti all’interno di un genere musicale, che copre trasversalmente anche una vera e propria cultura a tutto tondo fatta di spettacoli dal vivo, cd, dischi, gadget, poster e altro merchandising delle migliori band.

"Non vendiamo solamente materiale ufficiale – continua ancora Miranda – ma realizziamo anche gadget fatti a mano su ordinazione, al momento solamente con ordine e ritiro in negozio, ma ci stiamo attrezzando tramite il nostro sito internet per ampliare il catalogo online di prodotti ed effettuare anche spedizioni fuori dal nostro territorio".

In queste prime settimane, Jeong è aperto prevalentemente la mattina, dalle 9 alle 13 o dalle 10 alle 15. "Il primo grande evento che abbiamo in cantiere – conclude la giovane proprietaria – è quello previsto per la giornata di Halloween il 31 ottobre, ci stiamo già muovendo in questo senso, ma ancora non abbiamo un programma definito".

All’inaugurazione erano presenti anche il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, l’assessora alle attività produttive Paola Casara e il responsabile Cna di Forlì, Marco Lucchi. "La tenuta del commercio tradizionale passa anche dall’intercettare nuovi mercati – ha detto Lucchi – e nuove forme di aggregazione e prodotti. Così come ha fatto coraggiosamente Antonella, investendo nella propria passione in modo sincero, una passione percepita da chi la condivide e che ha messo Forlì al centro di una sorpresa per la città, qualificandola come luogo in cui è possibile fare innovazione anche sul fronte del commercio".

Sergio Tomaselli