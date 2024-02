Karate, l’ederino Piazza trionfa nei 52 kg e si conferma campione regionale

Domenica scorsa a Piacenza si sono svolti i Campionati Regionali di karate di combattimento. Erano presenti 18 società con un totale di 65 atleti provenienti da tutta l’Emilia-Romagna. La sezione dell’ Edera Karate di Forlì era presente con due atleti: Francesco Piazza nella categoria fino a 52 kg (già campione regionale 2023) e Sebastiano Caroli, alla sua prima esperienza in competizione agonistica.

Ancora in evidenza Piazza: arrivato infatti in finale, ha sconfitto un atleta di Bologna ed è salito anche in questa edizione dei Regionali sul gradino più alto del podio. Caroli invece non ha raggiunto al finale, ottenendo comunque un onorevole terzo posto (nella foto il podio di Piacenza, al centro Francesco Piazza). Tutti e due gli atleti ederini rappresenteranno adesso la nostra regione ai Campionati Italiani cadetti in programma ad Ostia il 2 e 3 marzo assieme a Laura Turi, a sua volta già qualificata (nella categoria 68 kg) perché classificatasi quinta ai Campionati Italiani dello scorso anno.