King of Pizza, registrazioni al via: Babbi e Sorrentino tra i giudici

Ripartono oggi le registrazioni della terza stagione del programma tv King of Pizza, contest internazionale di pizza. Le registrazioni si terranno nello studio televisivo forlivese di NIPfood, che vedrà protagonista i primi 6 concorrenti di questa stagione. Il format televisivo, è nato dall’idea di Dovilio Nardi (foto), fondatore e presidente della NIP (Nazionale Italiana Pizzaioli), azienda leader nella formazione del settore Ho.Re.Ca. Nardi ha vinto numerosi Guinness World Record, tra cui la Pizza più lunga del mondo all’Expo di Milano 2015. King of Pizza è nato per promuovere e dare immagine al mercato della pizza italiana nel mondo ed evidenziare le migliori aziende food, beverage e tecnologiche italiane. La trasmissione è composta da 10 puntate e sarà trasmessa sul Canale Youtube di Nipfood e prossimamente sul canale 937 di Sky. Nella prima puntata ci saranno tre giudici d’eccezione, tra cui lo stesso Dovilio Nardi, oltre a Gianni Babbi, owner della storica azienda Babbi e Antonio Sorrentino, manager volto noto della catena ‘Rossopomodoro’. Il contest ha il patrocinio del Comune di Forlì, Assessorato alle politiche per l’Impresa, Servizi Educativi, Scuola e Formazione, Politiche Giovanili.