Un kit per bimbi e famiglie: l’iniziativa del Comune di Forlì

Forlì, 2 maggio 2025 – Quando nasce un bambino, la città non resta a guardare: si fa comunità, si avvicina ai genitori e cresce con loro. Da questo principio nasce ‘Nuovi Nati Nuovi Genitori’, il progetto avviato nel 2021 dal Comune di Forlì con l’obiettivo di rendere concreta l’accoglienza, insieme a una rete di realtà locali: il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, Forlì Multiservizi Integrati (Fmi), la Fondazione Masini, la biblioteca comunale Saffi e, dal 2024, anche Alea Ambiente. “La meraviglia di accogliere una nuova vita nel mondo riempie il cuore dei genitori di emozioni intense – dichiara il vicesindaco con delega alle Politiche per la Famiglia, Vincenzo Bongiorno –. Con questa iniziativa, il Comune vuole dimostrare con un gesto concreto, la vicinanza alle famiglie, pietre angolari della società”.

Un’attenzione che si concretizza in momenti di festa collettiva ogni due mesi circa nel salone comunale, in cui l’amministrazione e i partner danno il benvenuto ai nuovi nati e consegnano un ‘Kit di benvenuto’ con alcuni omaggi, tra cui un libro per la primissima infanzia; la guida ‘Mille giorni di te... e di noi’ con informazioni utili su servizi per bimbi da 0 a 3 anni; ‘Leggimi forte’, pubblicazione locale legata al progetto ‘Nati per Leggere’; la newsletter ‘Informafamiglie&bambini; un buono per quattro incontri gratuiti del corso musicale ‘Neonote per Neonati’ all’Istituto Masini.

Durante il 2024 sono stati consegnati 253 set: “Abbiamo messo a disposizione un kit, da ritirare in una delle tante farmacie comunali della città, contenente prodotti per un valore di circa 60 euro – spiega Vittorio Manes, presidente di Forlifarma –, come l’olio per massaggi, salviette detergenti e creme antismagliature per le mamme. Da inizio 2024 ad aprile di quest’anno sono stati ritirati 238 pacchetti, un dato che rappresenta il 32% dei nuovi cittadini forlivesi”.

Nel 2024 a Forlì sono venuti al mondo 754 bambini. Quest’anno sono nati 57 nuovi forlivesi (26 maschi e 31 femmine). Tuttavia, il trend delle nascite è in calo: nel 2023 erano stati registrati 791 piccoli. Un quadro che si inserisce nel più ampio contesto della denatalità e dell’invecchiamento demografico. “Fmi – sottolinea Francesco Caponetto, amministratore unico – dà il suo contributo offrendo dei pass validi in tutti i parcheggi dedicati ai neogenitori e in tutti gli stalli blu, consentendone la sosta gratuita. In ogni pass è possibile inserire due targhe, permettendo a due veicoli di accedere e sostare gratuitamente anche nelle Zone a Traffico Limitato. Questa agevolazione può essere richiesta a partire dal settimo mese di gravidanza fino ai due anni del bambino. Nel 2024 sono stati rilasciati 418 permessi”. Ogni famiglia riceve da Fmi anche una tessera gratuita per il bike sharing, che dispone di mezzi con seggiolini. “Da sempre Alea Ambiente – aggiunge Simona Buda, presidente dell’ente – prevede lo smaltimento dei pannolini in contenitori dedicati e, dal 2019, il costo è interamente coperto dal Comune. Il beneficio consente di ottenere senza spese aggiuntive un bidone supplementare per il rifiuto secco nei primi 30 mesi di vita. Ad oggi, ne sono stati distribuiti 1.181”.