’Kohlhaas’, uno spettacolo che risveglia gli animi

’Kohlhaas’ è uno spettacolo teatrale di Marco Baliani e Remo Rostagno basato su un racconto di Heinrich Von Kleist, a sua volta basato su un fatto reale della Germania del 1500. Michele Kohlhaas si scontra con la realtà del potere costituito, e la facilità con cui chi lo detiene ne fa abuso: un tipo di dinamica che purtroppo non invecchia mai. Kohlhaas si ritrova ad organizzare una rivolta dal sapore anarchico contro quelli che hanno fatto uso improprio del proprio potere, datogli dalla propria dinastia: si tratta infatti di membri dell’aristocrazia. Ma lo stesso Kohlhaas finirà per accumulare una quantità di seguaci e un’autorità molto maggiore di quella prevista, lasciandosi dietro una scia di morte e distruzione.

Questa svolta di eventi ci fa riflettere sulle rivoluzioni dei nostri giorni, e la loro a volte inevitabile natura violenta. Il gesto finale di Kohlaas, che sceglie la giustizia sopra la propria vita, rimanda a Socrate e ad una consapevolezza civile della collettività e del ’fare la cosa giusta’ e ci lascia con l’eterno dubbio morale: quanto in là ci si può spingere per la rivoluzione, che per Kohlhaas era iniziata solo come vendetta per il torto subito?

Uscendo dal teatro dopo la visione di ’Kohlaas’ di Marco Baliani e Remo Rostagno ero così scossa che stavo per piangere. Non capita spesso di trovare una performance che, nella maniera più semplice possibile, sia in grado di evocare così tante emozioni. L’animo rivoltoso di un giovane ribelle trova conforto nella maestria attoriale di Baliani, che non alzandosi mai dalla sedia ha smosso di più di tanti discorsi vacui fatti urlando e agitandosi. E non solo questo spettacolo è in grado di risvegliare la forza combattiva e sociale dell’animo più addormentato, ma è inoltre una fenomenale costruzione immaginaria.

Gli occhi dello spettatore, seduto nella comodità della propria poltroncina, percepiscono fisicamente solo un uomo seduto a sua volta, ma vedono le campagne tedesche, vedono i principi con le alabarde. Come un cantastorie di corte, come il migliore poema epico, Baliani crea un intrattenimento d’altri tempi che risulta più attuale che mai, una riflessione sull’abuso di potere, la conseguente rivolta, la nostra libertà e cosa decidiamo di farne.

Bianca NunziatiniLiceo artistico e musicale Canova - classe 4ªD