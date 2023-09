L’800 a Modigliana: una questione di ’stile’

La XXVI edizione delle ‘Feste dell’800’, sottotitolate quest’anno ‘800 in stile’, dedicata dal Comune di Modigliana al suo grande pittore macchiaiolo Silvestro Lega (1826-1885), vivrà il suo clou oggi. Parlare di stile, secondo l’assessore al Turismo Rosa Grasso, "vuol dire parlare di un’epoca, dei gusti, degli usi e della moda: un concetto semplice ma che racchiude in sé così tante declinazioni alle quali ci siamo appellati per trasformare Modigliana in un museo diffuso, al fine di illuminare e valorizzare l’opera pittorica di Lega".

La più bella, storica ed elegante manifestazione modiglianese resta "un evento unico – continua Grassi – che coniuga cultura e divertimento in una sintesi straordinaria per far rivivere sia una selezione di opere del pittore, che l’800 in tutti i suoi aspetti: romantico ed eroico, artistico e quotidiano. Modigliana diventa così la cornice naturale, con le sue vie, vicoli, piazze, corti e giardini dislocati nei contesti più suggestivi e significativi del paese, che accompagnerà il pubblico in una narrazione storica parallela, dove pittura, stile e cultura si sovrappongono in maniera perfetta". I quadri di Lega, rappresentati da 34 figuranti per replicare 19 sue celebri opere, di cui quest’anno 5 inedite, sono inquadrabili con una cornice di carta che, grazie ai tableaux vivants, e al confronto con una piccola foto che riporta il quadro dipinto dall’artista, permettono di apprezzare sia lo sforzo organizzativo dei figuranti sia l’aspetto scenografico. Il ricco programma prevede dalle ore 10 inizio delle feste con la visione dei quadri viventi fino alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30, l’accampamento militare e animazioni garibaldine, ‘800 in Fiera’ con artigianato storico, giochi di una volta per bambini, microcirco. Alle ore 11,30 aperture delle osterie in piazza Vittorio Veneto e al Mercato coperto con punti ristoro nel paese. Alle 14,15 in piazza Matteotti presentazione e parata dei gruppi in costume a cura del gruppo Ciapa Cialdini e Colonna Garibaldi che, dalle 16,30 in piazza Oberdan, promuoveranno ‘Lo scampo di Garibaldi e Anita’ e la battaglia tra camicie rosse e austriaci. Seguiranno nella stessa piazza, dalle 17,30 alle 18,30, le danze ottocentesche al tempo di Lega a cura dell’associazione ‘Società di Danza Circolo di Romagna’. Col biglietto d’ingresso dalle 10 alle 18,30 (intero 6 euro; ridotto 3 euro dai 13 ai 18 anni; gratuito per visitatori in costume ottocentesco, bambini fino a 12 anni, portatori di handicap e accompagnatore, residenti perimetro festa) sarà possibile visitare: la casa museo Don Giovanni Verità; la mostra documentaria ‘Cent’anni di Romagna toscana’, a cura dell’Accademia degli Incamminati presso la Chiesa di San Bernardo; la mostra di pannelli ‘Dare volto all’idea. L’immagine di Mazzini nella filatelia’, a cura dell’Associazione mazziniana italiana nell’ex Chiesa della Misericordia e la Pinacoteca in piazza Pretorio, che ospita in due sale la mostra dedicata al ‘Baratto’.

Ics Fectori Art ha organizzato in via Corridoni lo Steampunk Cafè. Per il presidente Idilio Galeotti "questo genere di arte fa riferimento alla metà dell’800 londinese e si caratterizza per un abbigliamento particolare, tra il gotico e il dark, con ingranaggi degli orologi, tipicamente industriali e altri aspetti stilosi che hanno dato vita a questo movimento". Infine mostra fotografica personale ‘Un giorno senza sorriso è un giorno perso’, di Marcello Bubani in corso Garibaldi 60 (ore 10-12 e 14-18).

Giancarlo Aulizio