La 17enne Federica vince il talent ’Degni di Nota’ su Teleromagna

A 17 anni la giovanissima cantante di Bertinoro, Federica Pinto, ha vinto la sesta edizione del talent canoro ‘Degni di Nota’ di Teleromagna. La voce di Federica si è distinta per tutto il periodo del concorso imponendosi nella finale andata in onda lo scorso 30 dicembre. Il talent, condotto da Luca Bergamini, è andato in onda per circa due mesi tutti i venerdì sera. Giudici di questa edizione Novella Vandi, David Sabiu e la corista di fama internazionale Emanuela Cortesi. Fra i premi per la vittoria finale la giovane bertinorese si è aggiudicata anche la produzione di un videoclip prodotto da Pubblisole. Nella stessa trasmissione hanno avuto un riconoscimento per la versatilità artistica Giada Moretti di Cesena e Matilde Montanari di Forlì.

"Ringrazio ancora Luca Bergamini per la splendida opportunità – ha commentato una raggiante Pinto –, che è stata data a me e a tutti gli altri concorrenti, di esibirsi davanti alle telecamere. Ringrazio anche i giudici Novella Vandi, Emanuela Cortesi e David Sabiu per i preziosi consigli e la loro gentilezza e umanità. Una cosa che mi porterò nel cuore sempre è l’amicizia creata tra noi ragazzi nel corso della gara, sono tutte persone stupende e hanno reso l’esperienza mille volte migliore. E non è per niente scontato, in questi anni ho avuto modo di rendermene conto. Mi mancherà tanto ‘Degni di Nota’, ma non potrei essere più felice di aver fatto questa esperienza. A tutti i cantanti consiglio questo concorso. Vale tantissimo e dà una possibilità speciale che è quella di partecipare a un programma televisivo in maniera professionale. Sono mille volte grata della mia vittoria – conclude – che mi darà l’opportunità di realizzare un videoclip prodotto da Pubblisole, anche perché sto iniziando a scrivere le mie canzoni e spero presto di portare la mia penna allo scoperto. Grazie mille davvero".

Matteo Bondi