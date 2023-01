La 18enne Sara incanta tutti: è lei la nuova ’Bella del paese’

Sara Ghetti, 18 anni, con 231 voti, è la nuova ‘Bella del Paese’. E’ stata premiata martedì allo ‘Zoc ed Nadel’ di Modigliana, durante la manifestazione organizzata dal locale ‘Moto Club’, presente il presidente Matteo Ortelli, in collaborazione con la ditta ‘Bellini srl’ presente con Morena Palli, e lo studio fisioterapico di Mauro Leoni. L’ex campione di motociclismo Gianmaria Liverani, detto Giamma, presentatore della serata, ha annunciato anche la seconda classificata, la barista Rebecca Rabiti con 156 voti, e la terza, operaia del Sag Tubi, Linda Menestrini con 127.

"Si è votato nelle scatole nei bar dove ogni cittadino ha potuto esprimere la preferenza. – spiega Giamma –. La piazza è stata affollata dalle 19 alle 22 anche grazie all’arrivo dei ‘Musicanti di San Crispino’ che hanno voluto omaggiare le tre belle". La vincitrice frequenta a Faenza il corso Sia all’Istituto Oriani con ottimi voti e nel tempo libero dà ripetizioni. Le piace correre o passeggiare. "Non me lo aspettavo – racconta –, infatti quando me lo sono venuti a dire il giorno prima dormivo e sono uscita in pigiama. Sono molto contenta e ringrazio le persone che mi hanno votato, mamma e babbo e mia sorella Sofia, più piccola di tre anni, e spero che il nonno mi abbia visto da lassù e sia fiero di me".

Giancarlo Aulizio