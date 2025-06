"La baby sitter costerebbe di più"

Alfredo De Rosa, agente immobiliare, è padre della piccola Eva di 3 anni e mezzo. "I voucher sono un benefit importante ma arrivano con ritardo rispetto alle iscrizioni. Per bloccare il posto bisogna anticipare la spesa, questo per alcuni è un problema. Per fortuna a Forlì c’è un’ampia offerta. Prendere una baby-sitter avrebbe costi ben più elevati e verrebbe meno l’apprendimento in gruppo". De Rosa e sua moglie alternano le settimane di ferie per stare con la bimba: "Più che il prolungamento della scuola nei mesi più caldi sarebbe utile aiutare le famiglie a passare più tempo insieme. I piccoli hanno bisogno anche di conoscere il mondo insieme ai loro genitori".