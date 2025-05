’La balera’, Danilo Rossi ospite del 20° episodio

’La balera’, il podcast che celebra la musica, la cultura e la tradizione del liscio, raggiunge il 20° episodio. Condotto da Sofia Riccaboni e Donatella Palazzo, con la direzione artistica di Giordano Sangiorgi, il podcast offre agli ascoltatori un viaggio affascinante attraverso le melodie, i protagonisti e l’intramontabile fascino del liscio.

In questa puntata speciale, ’La balera’ ospita il celebre musicista forlivese Danilo Rossi, violista e già prima viola dell’Orchestra del teatro alla Scala di Milano. Rossi condivide il suo percorso personale, raccontando come la musica popolare e il liscio abbiano influenzato la sua carriera e presentando un progetto dedicato ai giovani musicisti per il recupero e la valorizzazione delle partiture storiche del maestro Carlo Brighi.