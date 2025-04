’La balera’, decimo episodio del podcast con Allegni: "Cultura, sosteniamo il futuro"

È arrivato alla decima puntata il podcast ‘La balera’, prodotto da Artowork e tutto dedicato al liscio. Festeggia con un episodio speciale, che vede ospite l’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni, intervistata dalle giornaliste Donatella Palazzo e Sofia Riccaboni. Allegni ha voluto ribadire l’importanza di procedere uniti verso l’obiettivo di portare il liscio a diventare Patrimonio Immateriale dell’Unesco, un risultato che si può raggiungere "grazie ai tanti momenti di festival e di rassegne ideate in questi anni, che hanno riunito tutti e tessuto relazioni positive tra i protagonisti, tra tradizione e innovazione, tra giovani e big, tra musica indipendente e liscio, tra cultura e turismo e risvolti sociali e rinsaldando la comunità della nostra regione attraverso i valori e i suoni del liscio". Impossibile non pensare alla rassegna ‘Cara Forlì’, ma anche alla band ‘Santa Balera’ che vede tra le sue fila tanti giovani musicisti forlivesi pronti a reinterpretare i pezzi della tradizione.

Allegni ha poi ricordato anche come ‘Romagna mia’ sia diventata simbolo della ripresa post-alluvione, scelta come canzone dagli ‘angeli del fango’: "È stata per noi un esempio virtuoso", e forse anche una spinta a procedere nella strada della valorizzazione del folk romagnolo, tant’è che "molte amministrazioni comunali, insieme agli esperti del settore, stanno proseguendo a lavorare a molti progetti importanti che possono riunire cultura, turismo e musica, anche in termini di coordinamento, tenendo conto anche della necessità dell’inserimento di una formazione per il settore". Allegni ha citato anche il Mei di Faenza, realtà che collabora con Cosascuola di Forlì e con molte altre realtà musicali in progetti legati al mondo della musica tradizionale regionale: "Un ruolo importante l’ha certamente giocato il Meeting delle Etichette Indipendenti, che celebra quest’anno i suoi 30 anni di attività a favore della musica di qualità e del territorio". Poi ha proseguito: "Ora, finalmente, dopo l’approvazione del bilancio possiamo attivare da subito operazioni concrete che guardino al futuro di questo settore e lavorare fattivamente al rafforzamento di questo percorso virtuoso fondamentale per la nostra regione".

Il podcast ‘La balera’ si può ascoltare su Spotify. Le nuove puntate, ogni volta con ospiti diversi, escono sulla piattaforma streaming ogni mercoledì e sono sempre disponibili online.