La bancarella bio di Alpe Silente un classico in piazza

Fra le tante bancarelle di prodotti autunnali domani in piazza a Portico ci sarà quella dell’azienda agricola ‘Alpe Silente’ di San Benedetto in Alpe, condotta da Federico Pace, 57 anni, da 12 trasferitosi con la famiglia "per una scelta di vita" a Portico da Forlì, dov’era falegname. Nell’azienda biologica di 16 ettari a campi, prati e bosco, sui monti di San Benedetto in Alpe verso Marradi, Federico coltiva frutti di bosco biologici: ribes rosso e nero, more e rosa canina. Prodotti "colti a mano", trasformati poi in un laboratorio di pianura in confetture, succhi e liquori.

"L’arrivo sulla bancarella nelle sagre e fiere – racconta Pace (nella foto con la moglie Raffaella) – è il risultato di un lungo, paziente e a volte duro lavoro, però bello perché si svolge all’aria aperta nella natura, pur a costo di qualche rischio". Ultimamente, mentre usava il decespugliatore, Pace ha subìto infatti un infortunio e i soccorsi sono stati resi complicati dalle difficoltà di connessione telefonica e dall’interruzione da quattro mesi della strada provinciale San Benedetto-Marradi a causa di una grossa frana (sono iniziati però i lavori per aprire una pista forestale). Con Federico convalescente, la bancarella di Alpe Silente sarà gestita da moglie e figlie; bancarella in funzione anche d’estate, nei weekend, all’imbocco del sentiero dell’Acquacheta a San Benedetto in Alpe.