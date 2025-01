La Banda dei Carrettieri si esibisce nel teatro comunale di Predappio

Alle 21, la Banda musicale dei Carrettieri di Premilcuore si esibirà per la prima volta nel teatro comunale di Predappio. La manifestazione, ad ingresso libero e col patrocinio del Comune, assume un carattere culturale per l’intera vallata del Rabbi. Spiega Roberto Sardi, presidente da 17 anni dopo Silvano Mengozzi, ed elemento base del gruppo con la sua tromba: "La nostra banda è formata oggi da 40 elementi, fra cui una decina di giovani che approfondiscono la preparazione nei conservatori e scuole private. A Premilcuore svolgiamo le prove una volta la settimana, prepariamo due concerti estivi e uno per Natale, senza contare i servizi per feste civili e religiose ed eventi anche in altri paesi". La storia della Banda dei Carrettieri ha radici antiche. Nel 1871 il medico Tito Bacciocchi fondò la Società Filarmonica, istituendo la Banda che da allora è sopravvissuta alle guerre e alle difficoltà economiche e continua oggi la tradizione con immutato entusiasmo e rinnovata passione. "È un vanto per il nostro piccolo comune – continua Sardi –, in quanto si tratta di un’ulteriore espressione di quel volontariato così fecondo che tiene viva non solo la tradizione musicale, ma esercita anche attraverso la scuola, un’azione didattica di grande rilievo". Molti dei componenti provengono da questa formazione, rivitalizzata dagli anni ’60 dall’allora pievano don Paolo Frassineti, che ne fu direttore per vari decenni.

Quinto Cappelli